Urteil: Hahn darf nur noch nach Stundenplan krähen

Nachbarn hatten sich über einen Hahn beschwert und zogen vor Gericht. Das Urteil: Der Hahn darf zwar weiterkrähen – jedoch nur zu bestimmten Zeiten.

Nachbarn hofften, dass dem Hahn das Krähen untersagt wird

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Hahn darf nur zu bestimmten Zeiten krähen

Auch in Frankreich steht Hahn vor Gericht

Ein krähender Hahn beschäftigte nun ein Gericht in Zürich (Schweiz). Der Gockel saß auf der Anklagebank, weil er den Nachbarn zu viel krähte. Er wurde freigesprochen, wenn man so will. Der Hahn muss sich jedoch an bestimmte Auflagen halten. Das Gericht hat einen "Kräh-Stundenplan" verhängt.Die Nachbarn hatten sich beschwert, dass der Hahn an manchen Tagen 14,5 Mal pro Stunde gekräht habe, manchmal gar bis zu 44 Mal. Ein Kläger soll mit einer App durch sein Küchenfenster in rund 15 Metern Entfernung einen Lärmwert von 84 Dezibel gemessen haben. Zum Vergleich: Eine Hauptverkehrsstraße kommt auf rund 85 Dezibel.Der Fall ging vor Gericht. Die Nachbarn hofften, dass der Hühnerstall abgerissen würde und/oder dem Hahn das Krähen untersagt, heißt es in mehreren Medienberichten.Den Hühnerstall abzureißen steht nicht zur Diskussion, heißt es laut "20 Minuten". Auch krähen darf der Gockel weiterhin. Jedoch mit Einschrenkungen. Der Hahn muss sich ab jetzt im Freien an einen Stundenplan halten.So darf er werktags ab 8 Uhr und sonntags ab 9 Uhr jeweils bis 22 Uhr im Freien herumkrähen. In der übrigen Zeit ist er laut Urteil "in einem abgedunkelten Stall zu halten". Dieser muss "genügend schallisoliert" werden. Die Hennen dürfen weiterhin gackern, wann immer sie wollen.Corinne und ihr Hahn Maurice haben auf der Insel Oléron (Frankreich) dasselbe Problem. Auch Corinne sitzt vor Gericht, weil ein Seniorenpaar ihren Hahn Maurice zu laut finden. Dabei leben die Rentner gar nicht das ganze Jahr in dem Haus am Land sondern nutzen es nur als Zweitwohnsitz. Corinne lebt seit 30 Jahren in ihrem Haus."Sie werfen mir vor, dass der Hahn kräht. Sie sagen, er krähe von vier Uhr früh bis zum Abend non-stop. Das ist nicht wahr.", wird Hahn-BEsitzerin Corinne auf "Euronews.com" zitiert.Das Netz ist auf der Seite von Hahn Maurice und Corinne. 120.000 Menschen unterschrieben eine Petition FÜR Maurice. Sogar die New York Times berichtet über den Prozess. Ein Urteil steht noch aus. Es wird für 5. September erwartet.(mp)