Schlange frisst sich selbst – "Er ist nicht der Klügste"

(Bild: Feuerwehr ) 18.08.2019: Großbrand in Vöslauer Wohnungsanlage: Früh am Sonntagmorgen brach aus bislang unbekannter Ursache Feuer in einer Wohnhausanlage aus. Die Flammen verbreiteten sich in den oberen Geschoßen schnell, gleich sechs Feuerwehren wurden alarmiert.

16.08.2019: Grölen wir zu Metallica im Happel-Stadion 38 Jahre (ja, so alt ist die Band wirklich), aber kein bisschen leise. Nun soll es im Happel-Stadion ordentlich krachen.

(Bild: zVg) 14.08.2019: Razzia in FPÖ-Bauernhaus - Korruptionsstaatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt deckten die FPÖ mit Razzien ein. Auch das Alpen-Hauptquartier von Heinz-Christian Strache wurde gefilzt.

(Bild: Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc) 12.08.2019: Christopher Gorofsky forscht zum Thema "Mutter-Kind-Kommunikation bei Elefanten" im Tiergarten Schönbrunn und belauscht deshalb Elefantenweibchen Numbi und die kleine Kibali, die bald einen Monat alt ist.

09.08.2019: Mann sticht Wiener bei Streit zwei Mal in den Po

08.08.2019: Fast alle scheitern am kürzesten IQ-Test der Welt Der kürzeste IQ-Test hat lediglich drei Fragen. Doch 80 Prozent der Leute schaffen es nicht, diese zu beantworten.

07.08.2019: Bierlein ist beliebter als alle Kanzlerkandidaten Kanzlerin Brigitte Bierlein ist den Österreichern zuletzt am häufigsten positiv aufgefallen. Die Spitzenkandidaten, die ihren Job übernehmen wollen, sind weit abgeschlagen hinter ihr.

06.08.2019: Todescrash mit Anhänger: Beide Kinder ohne Helm Nach der Tragödie im Bezirk Korneuburg wird gegen den Ford-Lenker (60) und die Mutter (39) ermittelt. Beide Mädchen (1, 4) trugen keinen Helm.

(Bild: picturedesk.com) 05.08.2019: In der Nacht auf Montag wurden bei einer Explosion in Kairo 19 Menschen getötet. 30 weitere Personen wurden verletzt.

(Bild: Screenshot Twitter) 04.08.2019: An dieser Mathe-Aufgabe verzweifelt das ganze Netz Im Internet tobt derzeit eine hitzige Debatte über eine scheinbar simple Mathe-Rechnung. Im Internet tobt derzeit eine hitzige Debatte über eine scheinbar simple Mathe-Rechnung. Kannst du sie lösen?

03.08.2019: EU will Kristalina Georgiewa als IWF-Chefin Die Bulgarin Kristalina Georgiewa hat sich im Rennen um den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgesetzt. Ihr niederländischer Kontrahent Jeroen Dijsselbloem gratulierte Georgiewa, nachdem die EU-Finanzminister stundenlang über die Personalie beraten hatten.

02.08.2019: Verona Pooth offenbart ein Gspusi mit Donald Trump In der nächsten Folge "Promi Shopping Queen" verrät die 51-Jährige ein pikantes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit.

01.08.2019: Thiem lässt Ofner in Kitzbühel keine Chance Dominic Thiem steht souverän im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Kitzbühel. Gegen seinen Landsmann Sebastian Ofner siegte die Nummer vier der Welt mit 6:3 und 6:2.

31.07.2019: Erdbeben erschüttert Urlauberinsel Kreta Mehrere Sekunden lange bebte die Erde - ein schweres Erdbeben hat am Mittwoch die Mittelmeerinsel Kreta erschüttert.

30.07.2019: Schredder-Gate: Pilz zeigt Ex-Kanzler Kurz an In der "Schredder"-Affäre hat JETZT-Abgeordneter Peter Pilz Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei Mitarbeiter im Kanzleramt angezeigt.

29.07.2019: Bub (8) stirbt nach Stoß vor einfahrenden ICE Gegen 10 Uhr wurde am Frankfurter Hauptbahnhof ein Kind vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Es wurde überrollt und erlitt tödliche Verletzungen

(Bild: picturedesk.com) 28.07.2019: So verwüstet das Unwetter halb Österreich. Das Bild zeigt einen Murenabgang auf der Aschauerr Landesstraße bei Kirchberg.

26.07.2019: Conchita Wurst zieht bei "Promi Big Brother" ein Am 9.8.2019 startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Noch ist kein Kandidat bestätigt, aber der Sat.1-Trailer lässt auf eine Sensation hoffen.

25.07.2019: Pink feierte eine absolut abgehobene Poprock-Show Die Sängerin gastierte mit ihrer "Beautiful Trauma"-Tour im Ernst Happel-Stadion. Dabei ließ sie kaum Wünsche offen.

24.07.2019: Kaum Blitze, dafür Hitze: Bis zu 37 Grad kommen Wetterexperten staunen: Noch nie seit Messbeginn gab es so wenige Blitze in Österreich. Dafür schießt die Temperatur immer weiter nach oben.

23.07.2019: 14-Jähriger ersticht eigene Mutter bei Familienstreit In Kirchschlag (Bezirk Wr. Neustadt) soll ein erst 14-Jähriger seine Mutter erstochen haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Tatwaffe ist ein Messer.

22.07.2019: Geheim-Moschee in Wiener Fabrik In einer abbruchreifen Fabrik in Wien-Simmering versteckt sich eine Moschee. Die irannahen Betreiber versuchen, die Einrichtung geheim zu halten.

21.07.2019: Kickl glaubt, dass viele Ibiza-Videos existieren In einem Interview schießt Herbert Kickl scharf gegen die ÖVP. Er wittert zahlreiche Verschwörungen in Österreich.

20.07.2019: Brigittenau: Wohnung gestürmt, Mann verletzt m 20. Bezirk kam es am Samstagzu ein Großeinsatz der Polizei. Nach einem häuslichen Streit, hat sich eine männliche Person in der Wohnung eingesperrt.

(Bild: picturedesk.com) 19.07.2019: Hoch Xandra hat heftige Hitzegewitter im Gepäck! Weite Teile Österreichs freuen sich über die Sonne, die Hoch Xandra nach Österreich bringt. Doch wo es blitzt und kracht, kracht es gewaltig.

(Bild: picturedesk.com) 18.07.2019:Doppelmörderin Estibaliz C., auch als "Eislady" bekannt, hat sich von ihrem Verlobten Martin L. getrennt und die geplante Hochzeit für 2020 platzen lassen.

17.07.2019: Bon Jovi - So wird heute im Happel-Stadion gerockt Die fast schon legendäre Band aus New Jersey gibt sich am Mittwoch vor tausenden Fans in Wien die Ehre.

16.07.2019: "Bin an Krebs erkrankt!" Bangen um Skisprung-Star Schlimme Nachrichten von den Skispringern! Ein ehemaliger Weltrekord-Halter kämpft gegen den Krebs. Er spricht über seine Chancen auf Heilung.

15.07.2019: Toni Spira verkuppelt noch einmal einsame Herzen Vor drei Monaten ist die Kupplerin der Nation im Alter von 76 Jahren gestorben. Nicht, ohne vorher noch zu arbeiten.

14.07.2019: Fünf Tote in Jesolo nach Auto-Unfällen Drei junge Männer sowie eine Frau sind nach einem Unfall in Jesolo tot. Ein weiterer Mann starb bei einem Baum-Crash. Vier Jugendliche kamen bei Cesena ums Leben.

12.07.2019: Louisiana wappnet sich für möglichen Hurrikan Tropensturm Barry über dem Golf von Mexiko hat Kurs auf die US-Küste genommen. Die Behörden rechnen damit, dass er in der Nacht auf Samstag Hurrikanstärke erreicht.

11.07.2019: Ein heftiges Unwetter im Norden Griechenlands hat in der Nacht zum Donnerstag mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Auch in Italien wüteten Hagelunwetter. Im Badeort Milano Marittima an der Adria rund 28 Kilometer nördlich von Rimini wurde ein Tornado gesichtet.

(Bild: picturedesk.com) 10.07.2019: Mann leidet Qualen, weil er ein Haar im Fuß hat Es handelt sich um eine äußerst seltene Hauterkrankung. Es handelt sich um eine äußerst seltene Hauterkrankung. Es gibt wohl nur 26 bekannte Fälle dieser Krankheit und das in den letzten 60 Jahren.

09.07.2019: "Ein Albtraum" - Experten rechnen mit Arnautovic ab Marko Arnautovic hinterlässt mit seinem Wechsel nach China viel verbrannte Erde in England. West Hams Ex-Kapitän plaudert Brisantes aus der Kabine aus.

08.07.2019: Neu-Kanzlerin Bierlein schlägt Alt-Kanzler Kurz Bundespräsident Van der Bellen und Übergangs-Kanzlerin Bierlein erreichen Top-Werte im aktuellen Politiker-Ranking. Ex-Kanzler Kurz verliert etwas.

07.07.2019: Malta macht Hafen für Rettungsschiff dicht: In Lampedusa durfte "Alan Kurdi" nicht anlegen - und auch in Malta ist das Schiff mit 65 Flüchtlingen an Bord nicht willkommen.

06.07.2019: Erdbeben erschüttert Südkalifornien: Im Süden Kaliforniens hat zum zweiten Mal binnen zwei Tagen die Erde gebebt. Der Erdstoß habe eine Stärke von 7,1 gehabt, teilte die US-Erdbebenwarte mit.

(Bild: picturedesk.com) 05.07.2019:In diesem Park in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wurden am Mittwochabend zwei Polizisten von rund 20 Männern eingekesselt.

(Bild: picturedesk.com) 04.07.2019:So süß! Katta-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn.

03.07.2019: Heiße Debatte um Parteispenden im Nationalrat: Wahltermin und weitere Gesetze stehen heute auf dem politischen Tagesplan. Nach einem Ministerrat tagt wieder der Nationalrat.

02.07.2019: 30 Gesetze, darunter das Rauchverbot, will der von Koalitionsabkommen befreite Nationalrat in nur zwei Tagen beschließen. Das wird das Land verändern.

(Bild: picturedesk.com) 01.07.2019: Einmal müssen wir noch schwitzen, dann bringen Gewitter etwas Abkühlung. Die Temperaturen steigen heute auf bis zu 38 Grad, am Abend soll es laut Meteorologen krachen.

30.06.2019: Die Hitze hat Österreich weiter fest im Griff. Wien schwitzt heute bei rund 36 Grad. Kein Wunder, dass alle Abkühlung im Bad suchen. Ein Foto eines Leserreporters zeigt den Andrang vorm Stadionbad.

29.06.2019: 27-Jähriger auf der Flucht von Polizeikugel getroffen Am späten Freitagabend kam es zu einem Schusswaffengebrauch der Polizei. Ein Verdächtiger wurde von einer Kugel getroffen, als er auf der Flucht war.

28.06.2019: Türkischer Reporter Yücel saß zu Unrecht in Haft Schlappe für Erdogan und überraschender Erfolg für den türkischen Reporter Deniz Yücel: Seine U-Haft war rechtswidrig.

(Bild: picturedesk.com) 27.06.2019: Am Mittwoch ist es in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Wien-Wieden zu einer schweren Gasexplosion gekommen. In der Nacht auf Donnerstag haben Einsatzkräfte in dem teilweise eingestürzten Gebäude eine Tote unter den Trümmern gefunden. Es werden nach wie vor Personen vermisst.

(Bild: picturedesk.com) 26.03.2019: Tote an der Grenze Ein Soldat der mexikanischen Nationalgarde beobachtet mehrere Flüchtlinge dabei, wie sie illegal die Grenze zu den USA bei El Paso überqueren. Beim Versuch den Grenzfluss Rio Grande zu durchqueren, sind ein Mann und seine Tochter ertrunken. Die Mutter musste die Tragödie vom Ufer aus mit ansehen.

(Bild: picturedesk.com) 25.06.2019: Toter Säugling in Favoriten entdeckt: Der Bub lag bereits drei bis sieben Tage im Waldmüllerpark. Jugendliche fanden den toten Säugling und schlugen Alarm. Alle Details lesen Sie hier