Adoptiert! Happy End für Hunde-Opi Puma (15)

Nach zwei Tagen im Tierheim hat der Hundesenior ein tolles Zuhause gefunden. Sein Frauerl hat bereits einen blinden Malteser aus dem WTV adoptiert.

"Puma ist zu einer sehr lieben älteren Dame gezogen. Sie hat ein Haus mit Garten in einem Wiener Außenbezirk, es wird ihm dort also sehr gut gehen."

Frau schenkt betagten Hunden schönen Lebensabend

"Wir freuen uns sehr für Puma. Aber er ist nicht der einzige Hundesenior der dringend ein Zuhause bräuchte."

Für Hunde-Opi Puma ist das erhoffte Weihnachtswunder wahr geworden. Nach nur zwei Tagen im Wiener Tierschutzverein wurde der betagte, schon recht blinde Vierbeiner adoptiert. Der Vierbeiner hatte sein Zuhause mitten in der Adventszeit verloren. Seine Besitzer haben den Knirps mit seinen 15 Jahren im Tierheim ab. "Heute" berichtete. , heißt es aus dem WTV.Pumas neues Frauerl hat nicht nur ein Haus mit Garten, sondern auch ein großes Herz. Die ältere Dame hat bereits zwei ehemalige Vierbeiner aus dem WTV bei sich zu Hause – Haku, ein ebenfalls blinder Malteser und Sophie, eine Yorkie-Hündin.Die Dame habe online von Pumas Schicksal gelesen und ihn umgehend abgeholt. Die ausstehende Zahnsanierung des Hunde-Opis wollte sie nicht abwarten. Puma solle keinen Tag länger im Tierheim bleiben müssen, so sein neues Frauerl., so Oliver Bayer aus dem WTV.Denn wie Hunde-Opi Puma gibt es viele. Sei es, weil die Vierbeiner im hohen Alter nicht mehr gewollt werden. Sei es, weil ihre Besitzer krank werden oder sterben und sich keiner mehr um ihre betagten Hunde kümmern kann.Im Wiener Tierschutzverein warten noch so einige, ältere Vierbeiner, die es verdient hätten, ihren Lebensabend nicht im Tierheim zu verbringen.