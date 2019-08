Minischweine im Wiener Gemeindebau

Wie sieht das Leben mit zwei Minischweinen, drei geretteten Hunden und zwei Katzen aus? "HeuteTierisch" hat die entzückende Familie besucht.

Nachbar wollte Scheine loswerden

Tiere retten, statt Facebook und Partys

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Prinz Charles und Lillyfee – die beiden Minischweine sorgten in den letzten Wochen für viel Medienrummel. Minischwein Lillyfee wurde in einem Meerschweinchenkäfig im Internet zum Verkauf angeboten. Weil ihr das Schweinchen im Käfig so leid tat, nahm die 15-jährige, tierliebe Stephanie das Schweinchen bei sich auf.Ein Nachbar beschwerte sich bei Wiener Wohnen über den tierischen Zuwachs. Wollte, dass der Familie die Schweine abgenommen werden. Doch Stephanie und Mama Barbara machten den Garten schweinesicher. Erfüllen alle Anforderungen einer artgerechten Tierhaltung und richteten z.B.: einen Suhlplatz. ein. Die 15-Jährige darf Lilly und Charly hoch offiziell mit dem Segen von Wiener Wohnen behalten.Die 15-jährige Stephanie hat andere Interessen als viele Gleichaltrige. Sie liebt Tiere seit sie denken kann. Dank ihr leben in dem Haus mit Garten im 13. Bezirk (Hietzing) mittlerweile zwei Minischweine, drei Hunde zwei Katzen und ein Hamster. Sie hat fast alle aus schlimmen Verhältnissen gerettet. Facebook, Partys, Übernachtungen bei Freundinnen – das alles interessiert die 15-Jährige nicht. Sie will bei ihren Tieren sein.Mutter Barbara unterstützt ihre Tochter wo sie kann. Die meiste Arbeit und Verantwortung hat/trägt jedoch Stephanie. Die 15-Jährige versorgt ihre Tiere so gut, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. "HeuteTierisch" hat die außergewöhnliche Familie zu Hause besucht. Zurücklehnen und genießen!(mp)