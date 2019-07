Hier genießt ein Hirsch den Sommer am Strand

Ein junger Hirsch sorgte bei US-amerikanischen Strandurlaubern für Erstaunen. Das sonst so scheue Wildtier gesellte sich zu ihnen an den Strand des Michigan-Sees.

Der Michigan-See ist mit seinen Sandstränden für viele US-Amerikaner im Mittleren Westen eine willkommene Alternative zum Meer. Aber nicht nur Menschen schätzen den Strand, wie ein aktuelles Video zeigt.



Urlauber filmten am Wochenende einen besonders tierischen Badegast am Sandstrand nahe des Saugatuck-Wildparks. Ein junger Hirsch gesellte sich völlig zutraulich zu den badenden Gästen an den Strand.



Dort genoss er eine Abkühlung im Wasser und ließ sich von den spielenden und badenden Kindern und Erwachsenen nicht stören. Diese hielten wiederum respektvoll Abstand.



Der Hirsch kam einem am Strand sitzenden Mädchen allerdings sehr nahe und leckte sogar ihr Bein ab, wie am Video zu sehen ist.



(hos)