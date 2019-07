Spanferkel, Hundefleisch: Wo ist der Unterschied?

"Wenn Sie keine Hunde essen würden, warum dann Schweine?", fragt Peta mit einer provokanten Aktion. "Heute"-Leser diskutieren.

Hundefleisch hingegen, wie in manchen Teilen Chinas üblich, isst man in Österreich nicht.

Haben Sie schon einmal etwas von Speziesismus gehört?

Wie jedes Jahr sorgte das brutale Hundefleischfestival in Yulin (China) europaweit für Kritik und Empörung. Auch bei uns in Österreich.Diese Frage wirft die Tierschutzorganisation Peta Deutschland mit einem provokanten Hundebarbecue in den Raum. "Heute" berichtete. Das Thema wurde von unseren Lesern rege kommentiert und diskutiert. Wir haben in der Bildergalerie oben die Top-Kommentare für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch. Sehr spannend!Speziesismus (aus Spezies (= Art) und -ismus) bezeichnet die Diskriminierung und Abwertung von Lebewesen, ausschließlich aufgrund ihrer Art(Spezies-)zugehörigkeit. Kurz: Die Spezies Mensch (Homo sapiens) wertet die Spezies Tier ab. Menschliche Bedürfnisse stehen über tierischen.Gleiches Muster wie bei Rassismus (= Abwertung, Diskriminierung einer anderen Bevölkerungsgruppe). Sexismus (= Abwertung, Diskriminierung eines anderen Geschlechts). Speziesismus (= Abwertung,Diskriminierung einer anderen Spezies).(mp)