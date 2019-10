"Wir fordern mehr Tierschutz in Österreich"

Zum heutigen Welttierschutztag fordert der Tierschutzverein Pfotenhilfe schon jetzt die nächste Regierung offen dazu auf, das Tierschutzgesetz zu erneuern.

"Tiere sind keine Sachen, sondern Lebewesen, die fühlen wie wir! Das muss sich endlich auch im Gesetz widerspiegeln."

Tierschutz-Forderungen an neue Regierung

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



, so die Pfotenhilfe, ein ehrenamtlicher Tierschutzverein in Lochen (OÖ/Salzburg) .Anlässlich des Welttierschutztages am heutigen 4. Oktober fordert die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe schon jetzt die nächste Regierung auf, "nach über zwei Jahren Stillstand im Tierschutz endlich in die Gänge zu kommen.", so Johanna Stadler, Geschäftsfühererin der Pfotenhilfe.und Tierarten, die zur Lebensmittelproduktion genutzt werden, wie Schweine oder Rinder, kritisiert Stadler scharf. Haustiere werden meist gut behandelt, während Nutztiere nicht tierschutzkonform behandelt werden.schließt Johanna Stadler ihre Forderungen.