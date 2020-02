Erster Hund wegen Coronavirus in Quarantäne

Bisher gab es keine Hinweise darauf, dass Haustiere Corona übertragen bzw. sich damit infizieren können. Erstmals fiel Test bei Hund nun "schwach-positiv" aus.

Hund hat keine Symptome

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Weitere Test sollen zeigen, ob Hund tatsächlich infiziert ist

Lies hier mehr zum Thema:

Erstmals überhaupt befindet sich ein Haustier wegen des Coronavirus in Quarantäne . Der betroffene Hund gehört einem Corona-Patienten aus Hongkong. Er wurde auf das Coronavirus getestet. Es konnte "schwach positiv" nachgewiesen werden. Damit ist der Vierbeiner der erste bekannte Fall, bei dem das Virus, wenn auch schwach, bei einem Haustier nachgewiesen werden konnte. Bisher hab es "keine Hinweise" darauf, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen sich mit dem Virus infizieren oder es übertragen können.Die Meldung breitet sich gerade weltweit aus. Ausgehend von einer Pressemitteilung aus Hongkong, in der die Rede davon ist, dass der Hund "weak positive" ist, also schwach positiv. Der Hund hat laut Medienberichten allerdings keinerlei Virus-Symptome. Der Vierbeiner ist derzeit in Quarantäne – in einem Tierheim, in dem keine anderen Tiere sind.Die Behörden kündigen weitere Tests an, um zu klären, ob der Hund tatsächlich infiziert wurde oder die entnommenen Nasen- und Mundproben lediglich das Ergebnis einer Kontamination der Umwelt waren.Da das Virus nur sehr schwach nachgewiesen werden konnte und bisher "keine Hinweise" dafür vorliegen, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen sich mit dem Virus infizieren oder es übertragen können, muss man hier jetzt auf Nummer sicher gehen. Der Hund ist weltweit das erste bekannte Haustier bei dem das Virus überhaupt, wenn auch schwach, nachgewiesen werden konnte.