Keine Tierversuche mehr bei Absolut Vodka und Co.

Der weltweit zweitgrößte Wein- und Spirituosenkonzern „Pernod Ricard" schafft Tierversuche ab. Tierschützer jubeln!

Keine Tierversuche mehr, außer gesetzlich vorgeschrieben

„Pernod Ricard finanziert keine Tierversuche, führt keine Tierversuche durch und gibt keine Tierversuche in Auftrag, sofern diese nicht explizit gesetzlich erforderlich sind."

Grausame Versuche an über 1.000 Tieren

"...wir sprechen hier von Versuchen, die gesetzlich nicht gefordert sind und dem Menschen keinerlei Nutzen bringen"

Speziesismus - Spezies Mensch stellt sich über Spezies Tier





"Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten."

Experimentatoren die Ratten Alkohol verabreichen, Nadeln in die Augen stecken, Köpfe abschneiden, sezieren oder den Tieren kein Wasser geben, dafür mit Fäkalien füttern. Grausame Versuche an Tieren wie diese sollen bei "Pernod Ricard" nun der Vergangenheit angehören.Der weltweit zweitgrößte Wein- und Spirituosenhersteller kündigt nach Gesprächen mit Peta USA an, alle Tierversuche abzuschaffen. Das gilt sowohl für bekannte Marken wie Absolut Vodka, Havana Club, Ramazzotti, Jameson Irish Whiskey, Malibu Rum oder Chivas Regal, als auch für die über 1.600 Zulieferer des Konzerns. Sie alle haben laut Peta eine Vereinbarung über soziale Verantwortung unterzeichnet., so "Pernod Ricard" laut Peta USA und lobt die "bahnbrechende neue Firmenpolitik" in Sachen Tierversuche.Wie Peta USA informiert habe "Pernod Ricard" zwischen 1986 und 2010 Experimente an über 1.000 Kleinsäugetieren durchgeführt – beziehungsweise Produkte für diese Tierversuche zur Verfügung gestellt., heißt es von Peta USA.In den Tests wurde den Ratten beispielsweise Alkohol verabreicht oder injiziert, informiert Peta. Die Tiere mussten Alkoholdampf einatmen und Experimentatoren steckten ihnen Nadeln in die Augen, verwehrten ihnen Wasser, verabreichten ihnen Fäkalien von Ratten und Menschen, schnitten ihnen den Kopf ab, sezierten sie und führten weitere Versuche an ihnen durch.Mit seiner Entscheidung reiht sich der Spirituosenkonzern "Pernod Ricard" in eine ständig wachsende Liste großer Lebensmittel- und Getränkeunternehmen ein, die ihre Firmenpolitik in Sachen Tierversuche ändern. Zu ihnen gehören zum Beispiel "Barilla", "The Coca-Cola Company" und "PepsiCo"., appelliert Peta.Peta setzt sich gegen Speziesismus ein - eine Weltanschauung, die den Menschen als überlegen gegenüber allen Tieren einstuft und damit rechtfertigt, dass man Tiere isst, ausbeutet oder an ihnen experimentiert. Ob die Tiere darunter leiden ist nicht wichtig. Speziesismus folgt dem gleichen diskriminierenden Muster wie Rassismus oder Sexismus, bei dem entweder ein Mensch aufgrund anderer körperlicher Merkmale oder das andere Geschlecht als minderwertiger eingestuft und darum diskriminiert wird.