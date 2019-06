9 von 10 Touristen kämen ohne Fiaker in der Stadt

Fast die Hälfte aller befragten Touristen hat (Tierschutz-)Bedenken bei Fiakern. 9 von 10 kämen auch ohne Fiaker in der Stadt nach Wien, so Vier Pfoten.

Fazit: Neun von zehn Touristen würden trotzdem nach Wien kommen

Ist Touristen Tierschutzproblematik rund um Fiakerpferde bewusst?

„Fast die Hälfte der Touristen haben also ihre Bedenken, was die Fiaker betrifft. Die Touristen gehen mit der Zeit, Pferdekutschen in der Stadt gehören aber der Vergangenheit an...Wien kann es sich mit seinem tollen Angebot leisten, im 21. Jahrhundert anzukommen"

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat 210 Touristen fragen lassen, ob sie auch nach Wien kommen würden, wenn es keine Fiaker in der Innenstadt gäbe, sondern nur noch in Grünanlagen. Dies fordern die Tierschützer nämlich seit Jahren. Das Ergebnis ist eindeutig.Die Stadt Wien, die Fiaker sowie die Wirtschaftskammer Wien argumentieren, dass Fiakerfahrten für den Tourismus in Wien unerlässlich seien, informiert Vier Pfoten. Mit dieser Umfrage will die Tierschutzorganisation zeigen, dass das nicht stimmen kann.Darum hat Vier Pfoten bei einer repräsentativen Umfrage von Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung Touristen (Stichprobe: 210) unter anderem gefragt, ob sie auch nach Wien kämen, wenn es keine Fiaker in der Innenstadt gäbe.Neun von zehn Touristen würden auch nach Wien kommen, wenn Fiaker nur noch in Grünanlagen erlaubt wären. Nur jeder fünfte Tourist ist darüber hinaus der Ansicht, dass Wien dezidiert durch eine Verlegung an Attraktivität verlieren würde.„Das ist ein extrem wichtiges Umfrageergebnis: Es widerlegt nämlich das gängige Argument, dass die Stadt Wien finanzielle Einbußen ohne Fiaker in der Innenstadt hätte.", so Vier Pfoten.Die Touristen wurden auch gefragt, ob sie sich der Tierschutzproblematik im Zusammenhang mit Fiakerpferden bewusst seien. 43 Prozent der Befragten sahen konkrete Probleme;, so Martina Pluda, Kampagnenleiterin bei Vier Pfoten. (mp)