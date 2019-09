Lässt sich ein Alligator hier einen Hai schmecken?

Mahlzeit! Eine Besucherin des Savannah National Wildlife Refuge in Georgia (USA) filmt einen riesigen Alligator beim Lunch. Isst er hier einen Hai?

Sandy Traub aus Georgia konnte ihren Augen kaum trauen, als sie Donnerstagabend durch das benachbarte Savannah National Wildlife Refuge spazierte. Zuerst dachte sie, der Alligator wäre tot. Doch als er sich wenig später zu bewegen beginnt, erkennt Traub ein großes Tier in seinem Maul. Ein Hai? "Sein Maul und seine Augen waren weit aufgerissen, bewegten sich nicht. Etwas Großes (Hai, großer Fisch, Schildkröte) war in seinem Maul. Er versuchte sich im Schilf umzudrehen und verschwand dann mit seiner Beute im Wasser", schreibt Traub auf Facebook Auf Facebook wird jetzt heftig diskutiert, welches Tier denn der Alligator so genüsslich zum Lunch verspeist."Tolle Fotos", schreibt ein Facebook-User. "Ich hab dein Bild noch weiter vergrößert, aber ich kann das Tier noch immer nicht richtig erkennen."Ein anderer schreibt: "Es schaut aus wie ein Hai, oder nicht?""Es schaut eher wie eine Weichschildkröte aus. Muss ein toller Moment gewesen sein", antwortet ein anderer.