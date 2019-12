Das Leben eines Fiaker-Pferdes – Pro und Contra

Von "gute Beschäftigung" bis "erzeugt Tierleid"! Zwei Tierärzte, eine Fiaker-Fahrerin und eine Tierschützerin beschreiben, wie der Alltag eines Fiakerpferdes aussieht.

– das ist das Motto dieser "HeuteTierisch"-Videoreihe: "Fiaker in der Wiener City - Tierleid oder Tradition?" . Wir haben zwei Tierärzten, einer Fiaker-Fahrerin und einer Tierschützerin (dieselben) elf Fragen gestellt, die jedes Jahr aufs Neue die Gemüter erhitzen. Ihre Antworten überraschen und könnten teilweise nicht unterschiedlicher sein.In dieser Folge haben wir die Frage gestellt, wie das Leben eines Fiakerpferdes aussieht, welche Vor- und Nachteile es hat. Im Video (oben) hörst du die Antworten.Geschäftsführerin Fiaker-Betrieb in Wien (Firma C.U. Fiakerbetriebs GmbH)Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer WienTierärztinBetreut Fiaker-BetriebeKampagnenleiterin bei Vier Pfoten(Amts-)Tierarzt im Ruhestand, Autor, TierschützerLeiden die Pferde in der Innenstadt unter der Hitze im Sommer?Hitzefrei ab 35 Grad sinnvoll?Was kann man am Leben eines Fiakerpferdes verbessern?Hobbyreiten vs. FiakerpferdWas passiert mit den Pferden, wenn es keine Fiaker mehr gäbe?