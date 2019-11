"Kümmern uns auch um die Kleinsten der Kleinen"

Nur zwei Gramm leicht und ein paar Tage alt. Die Wildtierhilfe Wien päppelt Spitzmaus-Baby auf! Wäre ohne Hilfe mit Sicherheit erfroren oder verhungert.

Wiegt zwei Gramm; Augen noch zu

"Es ist meistens so, dass Katzen die Spitzmäuse bringen. Da sie sie nicht fressen, beißen sie sie tot oder lassen sie nach dem Spielen liegen."

Erfolgreich ausgewildert





Was tun, wenn du eine Spitzmaus (in Not) findest?

"Kein Futter, kein Wasser, sondern immer zuerst Wärme"

Diese erst ein paar Tage alte Spitzmaus hatte Glück im Unglück. Ohne Hilfe wäre das winzig-kleine Tierbaby mit Sicherheit erfroren oder verhungert. Doch dank den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Wildtierhilfe Wien, sucht die Spitzmaus nun quietschfidel im Großstadt-Dschungel nach Insekten.Das Tierbaby wurde ohne Eltern, Geschwister oder Nest in einem Haus in Wien gefunden. Die Finder kontaktierten die Wildtierhilfe Wien – ein ehrenamtlicher Verein, der das ganze Jahr Wildtieren hilft und ausschließlich von Spenden und engagierten Menschen lebt . Dort nahm man die kleine Spitzmaus gerne auf.Das nur zwei Gramm leichte Findelkind war zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Tage alt – die Augen noch geschlossen.Auf Nachfrage bei der Wildtierhilfe, wie die Spitzmaus ohne Mutter, Geschwister oder Nest in dem Haus sein konnte, heißt es:Da die Spitzmaus keine Biss-Spuren oder Ähnliches aufwies, kann nur spekuliert werden, wie der Knirps in das Haus kam.Die ehrenamtlichen Pfleger der Wildtierhilfe Wien päppelten das winzige Findelkind innerhalb von drei Wochen erfolgreich auf. Da Spitzmäuse um zu überleben rund um die Uhr Fressen brauchen, hat der Knirps seine Pfleger während dieser Zeit ganz schön auf Trab gehalten.Als die Spitzmaus kräftig genug war und sich selbst auf Insektensuche begeben konnte, wurde der Knirps wieder in die freie Wildbahn entlassen. "Es hat schon selber gefressen und Insekten erbeutet", heißt es von der Wildtierhilfe."Wärme spielt bei kleinen Säugetieren eine besonders große Rolle", informiert die Wildtierhilfe Wien. Darum ist es immer das allerwichtigste, Tierbabys schnellstmöglich zu wärmen, beispielsweise mit einem warmen Kischkernkissen., so die WildtierhilfeZweiter Schritt: Während das Tierchen gewärmt wird, kontaktiere eine fachkundige Stelle wie die Wildtierhilfe Wien. Spitzmaus-Babys anzufassen ist übrigens kein Problem. Mehr Infos zu Erste--Hilfe-Maßnahmen Wildtieren findest du auf der Wildtierhilfe Wien Website.