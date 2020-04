Mehr Ziegen und Enten auf Mallorca als Touristen

Tiere, statt trinkende Touristen! Enten in der Stadt, Ziegen am Strand und die Delfinsichtungen häufen sich. So sieht Mallorca ohne Touristen aus.

Delfinsichtungen statt Trinkspiele

Keine Party-Touristen, keine Kreuzfahrtschiffe, leere Strände, leere Innenstadt – so ruhig und idyllisch hast du Mallorca vermutlich noch nie gesehen. Die balearische Partyinsel befindet sich wegen "Corona" im Ausnahmezustand. Der Flughafen ist zu und die Häfen, in denen die Touristen-Keuzfahrtschiffe normalerweise ablegen, sind derzeit so gut wie leer. Zumindest menschenleer.Im Netz tauchen immer mehr Videos von Delfinen in und außerhalb der Häfen vor Mallorca auf. Delfinsichtungen sind vor der Partyinsel grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Drei Delfin-Arten sind im Mittelmeer heimisch. Für Touristen werden eigens Touren angeboten, bei denen man die Tiere vom Schiff aus am Meer beobachten kann., dass die Delfine sich so weit in die Häfen hinein trauen. Bei dem regem Schiffsverkehr in den Sommermonaten, ziehen sich die klugen Tierchen normalerweise in entferntere Küstengewässer zurück.Auch in der Innenstadt oder an den leeren Stränden sieht man aktuell mehr Ziegen oder Enten als trinkende Touristen (siehe Videos unten).