Hündin adoptiert drei Eichhörnchen-Babys

Rührend! Die Eichhörnchen-Knirpse Axel, Egon und Otto haben ihre Mutter bei einem Sturm verloren. Jetzt kümmert sich Colliedame Ziva um die drei Findelkinder.

Bald werden die drei aber in eine Zimmervoliere umziehen und anschließend in eine Außenanlage, damit sie nach und nach entwöhnt werden und schließlich in die Wildnis entlassen werden können.

Ganz entspannt döst Hündin Ziva vor sich hin während in ihrem Fell kleine Eichhörnchen hin und her wuseln.

Ganz entspannt döst Hündin Ziva vor sich hin während in ihrem Fell kleine Eichhörnchen hin und her wuseln.

Ganz entspannt döst Hündin Ziva vor sich hin während in ihrem Fell kleine Eichhörnchen hin und her wuseln.

„Die drei waren in einem jämmerlichen Zustand"





Füttern, kuscheln, füttern, kuscheln

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



„Ziva hat einfach ein Herz für Tierwaisen. Sie hat sie sofort adoptiert und sieht sie als ihre eigenen Kinder an"

Wieder in Wildnis entlassen





Die drei Eichhörnchen-Babys Axel, Egon und Otto aus Hessen (Deutschland) haben ihre Mutter bei einem Sturm verloren. Spaziergänger entdeckten die Eichhörnchen-Babys und brachten sie in die private Auffangstation von Werner Schmäing und seiner Frau in Dillenburg. Hündin Ziva verliebte sich sofort in die Knirpse und kümmert sich seither um die Fellknäuel, als wäre sie ihre Mutter., erklärt Tierschützer Werner Schmäing, der sich ganzjährig ehrenamtlich um Findeltiere kümmert, „unterkühlt und ausgehungert. Dem Tod fast näher als dem Leben."Werner und seine Frau kümmern sich rund um die Uhr um ihre tierischen Notfälle. Mit Wärmflasche und Infrarot wurden das Eichhörnchen-Trio warm gehalten; alle vier Stunden gab es ein paar Tropfen warmer Milch aus einer Pipette.Imme mit dabei: Hündin Ziva. Die Collihündin kümmerte sich vom ersten Moment an um die Eichhörnchen-Babys – legte sich zu ihnen, schleckte sie ab und gab ihnen die Wärme und Fürsorge, die ihnen ihre richtige Mutter nicht mehr geben konnte., erklärt Werner.Mittlerweile ist das Hörnchen-Trio über den Berg. „Sie wirbeln durch die Wohnung und haben auch schon die ein oder andere Vase zu Fall gebracht", schmunzelt Werner. „Dabei sehen sie aber so niedlich aus – man kann ihnen einfach nicht böse sein."Die drei Fellknäuel werden wieder in die Wildnis entlassen. Bis dahin dürfen sie noch ausgiebig mit ihrer Hundemama tollen und kuscheln.