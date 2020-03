5 Tipps für Hundehalter in und vor der Quarantäne

Was tun, wenn ich einen Hund habe und das Haus nicht verlassen darf? Kann mich mein Hund anstecken? 5 Tipps für Hundehalter.

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In Österreich zählt man über 1890 Fälle. Am Dienstag hat die türkis-grüne Regierung eine Reihe Sicherheitsmaßnahmen vorgestellt und eingeleitet.Immer mehr Menschen müssen in Heim-Quarantäne. Ein Problem, wenn man einen Hund hat, der Gassi muss. Da stellen sich Fragen wie: Wer geht mit meinem Hund Gassi, wenn ich das Haus nicht verlassen darf? Kann ich meinen Hund mit Corona anstecken - oder er mich?