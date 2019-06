Kanada verbietet Delfine und Wale in Freizeitparks

Weltweit leiden Meerestiere in Gefangenschaft, um Menschen zu unterhalten. In Kanada ist dies ab sofort verboten. Tierschützer freuen sich.

Letzte Generation von Tieren, die leiden müssen

Haken: Verbot gilt nicht für bestehende Freizeitparks

Kanada hat ein Gesetz verabschiedet, dass es verbietet, Meeressäuger zu halten und/oder zu züchten. Damit dürfen Wale und Delfine in Zukunft nicht mehr zur Unterhaltung in Freizeitparks (Delfinarien) vorgeführt werden.Die Tierschutzorganisation "World Animal Protection Canada" freut sich ganz besonders über das Zuchtverbot. Wale und Delfine, die derzeit in "winzigen Becken" gehalten würden, seien damit "die letzte Generation, die darunter leiden muss". Andere Länder sollten dem Beispiel Kanadas folgen, heißt es in einer Aussendung.Weltweit kritisieren Tierschützer die Haltung von Meeressäugern in Gefangenschaft. Die Delfine und Wale fristen ein trauriges Dasein in viel zu kleinen Becken, entwickeln Verhaltensstörungen, die bis zum Selbstmord führen können. Peta kritisiert auch Reiseveranstalter, die Besuche in Delfinarien anbieten.Das Verbot gilt jedoch nicht rückwirkend, also für bereits bestehende Delfinarien. Das "Marineland" und das Aquarium in Vancouver dürfen die Tiere behalten. Außerdem gibt es Ausnahmeregelungen, die die Haltung erlauben. Findet man beispielsweise ein verletztes Tier, darf es gepflegt werden. Auch für wissenschaftliche Zwecke (so sie genehmigt sind) dürfen die Meerestiere weiter gehalten werden.Wer gegen das Gesetz verstößt, kann mit einer Geldstrafe bis zu 200.000 kanadischen Dollar (ca. 130.000 Euro) bestraft werden. Im Einzelfall wäre auch eine Haftstrafe von ein paar Monaten denkbar, heißt es in Medienberichten. (mp)