"Mama ist soo stolz" – Bär erwacht aus Winterschlaf

Extrem süßes Video! Schon mal gesehen, wie ein Grizzlybär aus dem Winterschlaf erwacht? Frau filmt Bär "Boo" zum 1. Mal dabei und weint vor Freude!

"Ooh, mein großer Bub. Mama ist sooo stolz auf dich"

"Hallo Welt, hier bin ich wieder

Plötzlich drückt sich ein großer, brauner, leicht verschlafener Bärenkopf durch die Schneedecke auf dem Boden. Auf diesen Moment hat Kanadierin Nicole Gangnon vom "Grizzly Bear Refuge" in Kanada (Rocky Mountains) seit Jahren sehnlichst gewartet.Nach acht Jahren habe sie es endlich geschafft, Grizzlybär "Boo" dabei zu filmen, wie er aus dem Winterschlaf erwacht. Wie auf dem Video nicht zu überhören, ist Nicole ganz außer sich vor Freude. "Hallooo", begrüßt Nicole den Bären laut lachend in dem Video., ruft die Kanadierin entzückt und was für ein toller Anblick ihr "Boo" nicht ist.Das Video geht jetzt um die Welt. Die Blockhütte, in der Boo jeden Winter schläft, ist laut dem "Guardian" zwei Meter unter dem Schnee begraben. Außerdem dient die Hütte auch als provisorisches Labor, von wo aus Forscher den Winterschlaf von Bären untersuchen können.Bär "Boo" lebt bereits seit 2002 in der Rettungsstation für Grizzlybären. Seine Eltern wurden laut Medienberichten von Wilderern getötet. Grizzly "Boo" ist der einzige seiner Art auf dem rund 20 Hektar großen Gehege. Sein Bruder Cari verstarb laut laut dem "Guardian" bereits vor Jahren an einer Darmdrehung. Touristen hingegen zieht es tausende ins "Grizzly Bear Refuge".„Ich war an diesem Tag zu Tränen gerührt.", so die Kanadierin gegenüber dem "Guardian". Gerade in diesen unsicheren Zeiten habe das Video isolierten Menschen Freude bereitet, so Nicole. Das Video zeige, dass die Welt trotz der derzeitigen Corona-Krise weitergeht. Zu sehen, wie glücklich der Grizzlybär Boo ist, löse bei Nicole Herzensfreude aus, sagt sie. "Sobald er aufsteht, kann man sehen, dass er ein Grinsen im Gesicht hat. Als wolle er sagen:"Hallo Welt, hier bin ich wieder."