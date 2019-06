Drei Welpen wegen Tollwut-Verdacht getötet

Drei zehn Wochen alte Welpen bezahlten den Versuch eines Hundehändlers, sie in die Schweiz zu schmuggeln, mit ihrem Leben. Krank waren sie nicht.

Hunde auf Verdacht getötet, waren nicht krank

"Hundewelpen mit illegaler Herkunft müssen getötet werden"

Einschläfern, Quarantäne oder Zurückschicken?

Wie sieht die Lage in Österreich aus?

"Für den selben Fall hätte ein österreichischer Grenztierarzt mehrere Optionen gehabt; das geht vom Zurückschicken des über Quarantäne bis zur Euthanasie."

Hände weg von unseriösen Züchtern

Internetkauf; Vorsicht vor "Vermehrungsstationen" im Ausland

Seit längerer Zeit stand ein Hundehändler aus Serbien in Verdacht, wiederholt kranke und lebensschwache Welpen illegal aus einem Tollwutrisikoland in die Schweiz importiert und verkauft zu haben. Mitte Mai flog der Mann bei einer Kontrolle an der Grenze auf. "Es war ein Zufallstreffer", sagt Matthias Diener, Veterinär beim Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons St. Gallen zur Nachrichtenplattform "20 Minuten".Aufgeflogen war der illegale Hundehändler am 15. Mai 2019. Die Zöllner entdeckten bei einer Routinekontrolle drei Welpen, die der Mann in einer kleinen Transportbox im Fußraum des Beifahrersitzes verstaut hatte.Weil das Gefahrenpotential als hoch eingestuft wurde, wurden die Tiere zum Schutz der öffentlichen Sicherheit eingezogen, eingeschläfert und auf Tollwut untersucht. Der Mann wurde angezeigt. Wie sich nach der Laboruntersuchung herausstellte litten die rund zehn Wochen alten Welpen nicht an Tollwut. Die Vorgaben für Tierärzte seien da jedoch strikt., sagt Diener.Die Hunde in Quarantäne zu nehmen, sei keine Option gewesen. "Die Tiere waren für eine Quarantäne zu jung", sagt Diener zu "20 Minuten". Die rund acht Wochen alten Malteser-Welpen hätten für eine Quarantäne separiert werden müssen. In dieser Lebensphase sei für Hunde jedoch der Kontakt sowohl zu Artgenossen als auch zu Menschen sehr wichtig. "Eine Quarantäne hätte rund 120 Tage gedauert. Die Tiere so lange separieren wäre aus Tierschutzgründen nicht verantwortbar", sagt Diener.Zudem konnte der Welpenhändler keine Angaben zur Zucht und zu bisherigen Kontakten mit Mensch und Tier der Welpen machen. Ansonsten hätte man die Tiere auch kontrolliert zur Zucht zurückführen können.Zuständig für das Einführen von Tieren aus Drittländern ist in Österreich der Grenztierärztliche Dienst, erklärt Harald Wenzl von der MA60 auf Nachfrage von "Heute". Führt man ein Tier ein, braucht der Halter das OK des zuständigen Amtstierarztes. Damit man das bekommt, muss der Hund beispielsweiße gegen Tollwut geimpft und gechipt sein sowie einen Pass haben. Das Einschläfern von "Risiko"-Hunden ist auch in Österreich erlaubt, wie Wenzl erklärt.Das Einschläfern auf Verdacht ist also auch in Österreich zulässig. "Wenn man Verdacht hat, muss man das Tier einschläfern. Sonst kann man nicht mit Sicherheit feststellen, ob es Tollwut hat. Dafür braucht man eine Hirnprobe", klärt Wenzl auf.Hat ein Tierarzt in Österreich den Verdacht, dass ein Tier illegal ins Land gekommen ist, hat er zudem die Pflicht dies der Veterinärbehörde des Bezirkes zu melden, erklärt Wenzl. Anschließend wird das Tier begutachtet und entschieden wie man weiterverfährt."Augen auf beim Hundekauf", empfehlen die St. Galler Tierärzte und Behörden. Ein Rat der nicht nur für die Schweiz, sondern auch in Österreich gilt. Ein spontaner Kauf sei oft problematisch. Der Käufer solle vor dem Hundekauf folgende Fragen beantworten können: Kommt der Hund aus einer seriösen Zucht? Um was für ein Tierheim handelt es sich? Steht hinter einem Hundeimport eine seriöse Organisation?Nicht reagieren solle man auf dubiose Inserate im Internet. Dahinter stehen oft unseriöse Händler oder selbsternannte Tierschutzorganisationen, die aus ihrer Tiervermittlung Profit schlagen. Die Tiere könnten sogar aus sogenannten "Vermehrungsstationen" stammen, in denen Hunde unter sehr schlechten Lebensbedingungen zur "Welpenproduktion" gehalten werden. (jeb/sda/mp)