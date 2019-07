Kommt Kastrationspflicht für alle Freigängerkatzen?

Die SPÖ fordert eine Kastrationspflicht für alle Katzen, die Zugang ins Freie haben. Vorallem verwilderte Bauernkatzen seien ein großes Problem.

"Ein Kaatzenpaar kann nach vier Jahren mehr als 2.000 Nachkommen haben"

Derzeitiges Gesetz trifft nicht alle Katzen

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Dachverband Tierschutz 2.0. jubelt

Maurice Androsch, Tierschutzsprecher der SPÖ, brachte vergangene Woche einen Entschließungsbeitrag mit Fristsetzung zum Thema Kastrationspflicht bei Freigängern im Parlament ein., rechnet Ruth Manninger (Pressesprecherin SPÖ) vor.Alle Parteien stimmten dem Antrag zu – nur die ÖVP nicht. Dennoch: spätestens bei der nächsten regulären Nationalratssitzung am 26. September wird darüber abgestimmt.Mit dem Antrag will die SPÖ der Vermehrung von Freigängern einen Riegel vorschieben. Bisherige Versuche scheiterten an der ÖVP, so Manninger im Gespräch mit"Die besonders rasante unkontrollierte Vermehrung von Katzen, die so gehalten werden, dass sie einen Zugang zur Natur haben, bringt enormes Tierleid, weil viele Katzen dann sogenannte "Wildkatzen" werden, die sich "durchschlagen" müssen...Gleichzeitig bricht die Population der Singvögel ein, die eine Hauptnahrungsquelle dieser Wildkatzen darstellen", heißt es im Antrag.diese gelte aber nicht für alle Katzen, so Manninger (SPÖ). "Es geht uns um alle Katzen, die einen freien Zugang zur Natur haben. Das Gesetz wäre ein großer Mehrwert, weil auch Bauernkatzen drinnen sind ", erklärt die SPÖ-Pressesprecherin.Brigitte Cocyan, Präsidentin vom Dachverband Tierschutz Österreich 2.0. jubelt über den Antrag. Sie setze sich in den letzten Jahren vermehrt für eine Kastrationspflicht für alle Freigängerkatzen ein und habe sich vergangene Woche bezüglich der Kastrationspflicht an Dietmar Keck (SPÖ) gewandt, so die Tierschützerin."Ein toller Tag für den Tierschutz und der ausdrückliche Dank heute geht vor allem an Dietmar Keck von der SPÖ, Philippa Strache und Sepp Riemer, die sofort in ihrer Partei (FPÖ) für Zustimmung geworben haben und den Abgeordneten von SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt, die mitgezogen sind.", freut sich Cocyna via Facebook.(mp)