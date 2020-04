Top 7: Die faulsten Tiere der Welt

Die Bewegungslosigkeit als Lebensmotto: Diese Tiere sind so chillig, dass sie das Faulsein zu einer olympischen Disziplin im Tierreich erhoben haben.

(Bild: iStock) Platz 7: Katze Katzen schlafen im Durchschnitt 12 Stunden pro Tag, manche sogar um die 14 Stunden. Dass sie wissen wie Entspannungs-Yoga-Positionen funktioniert, und die meiste Anzahl an unterschiedlichen Schlafpositonen. Ihre "verrückten fünf Minuten" sind vergleichsweise entsprechend kurz. Denn es geht auch viel Wachzeit für Wellness und Genuss-Einheiten drauf: wie Körperpflege, Stericheleinheiten und Fressen.

(Bild: iStock) Es gibt keine Position, die eine Katze nicht zum Schlafen umfunktionieren würde.

(Bild: iStock) Platz 6: Lemur Lemuren schlafen 17 Stunden pro Tag.

(Bild: iStock) Platz 5: Opossum Sie sind zwar nachtaktiv, aber verbringen 18 Stunden des Tages mit Schlaf. Sie erreichen fast die Größe einer Hauskatze und können sich bis zu 6 Stunden tot stellen. Ihre Strategie bei Angreifern ist es nicht wegzurennen, sondern sich einzurollen und einen fauligen Geruch zu verströmen. Faulheit macht erfinderisch!

(Bild: iStock) Platz 4: Faultier Das Faultier ist natürlich der König der Kategorie, der Bhuddist der Gelassenheit. Nichts kann es aus der Ruhe bringen. Es verbringt den lieben, langen Tag damit an einem Ast zu hängen und sich in Zeitlupe durch die Baumwipfel zu bewegen. Alle acht Tage verlässt es den Baum, jedoch nur weil er es muss, um aufs Klo zu gehen. Es ist also so faul, dass es acht Tage nicht aufs Klog geht, nur um nicht aufstehen zu müsssen. Deswegen hat es auch den langsamsten Stoffwechsel aller Säugetiere. Dafür kann es 18 Stunden genussvoll schlafen Da könnte man fast an Dimensionen und veränderte Geschwindigkeitswahrnehmung glauben.

(Bild: iStock) Sonnenbadend lässt es sich leben.

(Bild: iStock) Platz 3: Riesenpanda Pandas sind so faul, dass sie sich im Spiel mit anderen gerne rollend bewegen und dann die anderen erdrücken: Dass diese Gattung es geschafft hat, sich nicht selbst aussterbend zu machen, ist ein Wunder. Und wir sind froh darüber, weil ihre Tollpatschigkeit so niedlich anzusehen ist. Deswegen ist es aber gut, dass sie die meiste Zeit mit Essen verbringen. Pandas essen nämlich 14 Stunden pro Tag, weil ihr Hauptnahrungsmittel, der Bambus, so schwer verdaulich ist.

(Bild: iStock) Platz 2: Koala Chillin like a villain! Das Symboltier Australiens erinnert nicht nur an einen kuscheligen Teddybär, sondern hat teilweise auch dessen Eigenschaftszuschreibungen. Denn er schläft täglich 21 Stunden. Die restliche Zeit verbringt er damit Eukalyptusblätter zu verspeisen. Diese decken auch seinen Flüssigkeitsbedarf. Deswegen auch der Name, der "trinkt nichts" bedeutet.