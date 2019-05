Warum haben Menschen Angst vor Hunden?

Mal gebissen worden? Hundefeind? Wie kommt es, dass manchen Menschen das Blut in den Adern gefriert, sobald sie einen Hund nur ansehen?

Hunde spiegeln unser Verhalten

Alexandra Wischall-Wagner

Mag. Alexandra Wischall-Wagner

Psychologin, zertifizierte Hundeverhaltenstrainerin, Präsidentin VOEHT Psychologin, zertifizierte Hundeverhaltenstrainerin, Präsidentin VOEHT

Stellen Sie sich vor, plötzlich kommt ein Braunbär ums Eck

Hundeschule "Freud und Hund"

„Nicht jeder Mensch, der die Straßenseite wechselt wenn er einen Hund sieht, ist ein „Hundefeind"."

"Schau einem Hund niemals in die Augen, sonst beißt er dich"?

„Hundefreunde" – „Hundefeinde"

Bereits seit dem 17. Jahrhundert weiß man, dass Tiere eine positive und therapeutische Wirkung auf den Menschen ausüben. Weltweit berichten Studien über ein verbessertes körperliches und seelisches Empfinden von Menschen, die von Tieren umgeben sind.Die Vierbeiner sind wahre Meister im Erkennen unserer Emotionen und Handlungsabsichten. Sie geben unmittelbares Feedback und halten uns quasi einen Spiegel vor, in welchem wir unser eigenes Verhalten erkennen. Und sie begegnen uns ohne Vorurteile und Wertungen. Soviel zum romantischen Teil der Mensch-Hund-Beziehung.Furcht hat eine lebenserhaltende Funktion. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf der Straße und plötzlich kommt ein Braunbär ums Eck und läuft auf Sie zu. Sehr wahrscheinlich werden Sie sich fürchten, die Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Furcht ist also ein emotionaler Zustand, der auf eine akute Bedrohung entsteht und uns aktiviert entweder davon zu laufen oder zu kämpfen um unser Leben zu retten.– spätestens wenn der Bär ganz weit weg ist und Sie in Sicherheit sind –So könnten Sie nach Ihrer „Bär-Erfahrung" etwa bei jedem weiteren Spaziergang in „Angst" leben es könne wieder ein Bär ums Eck kommen. Das Gefühl ist also – wie die Experten sagen – bereits „generalisiert". In vielen Fällen kann dies auch zu einer pathologischen Störung werden und schlimmstenfalls das aus dem Haus Gehen zur Gänze verhindern.Zugegen, der Bär war – zumindest in unseren Breiten – eine recht utopische Vorstellung. Es gibt jedoch Menschen, denen es beim Anblick eines Hundes genauso geht, wie Ihnen mit dem Bären.Da war vielleicht der Nachbarshund der sie als Kind plötzlich umgeworfen hat oder der unglaublich schnelle Vierbeiner, der sie scheinbar ohne jede Vorwarnung in ihre Wade gebissen hat.Häufig sind Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier der Auslöser. Nicht für alle Menschen ist es selbstverständlich, die Körpersprache der Hunde, ihr Wesen und ihre Emotionen von Kindesbeinen an – fachlich richtig - erklärt zu bekommen.sind der Beziehungsförderung nicht unbedingt zuträglich aber immer noch in einigen Erziehungsmodellen verhaftet.Hier liegt es an Experten für Mensch und Tier Wissen zu vermitteln und Verständnis zu schaffen. Genauso wie es uns HundetrainerInnen ein großes Anliegen ist, die Erziehung der Vierbeiner tierschutzkonform und qualifiziert voranzutreiben sind wir genauso bemüht die – momentan – große Lagerteilung in „Hundefreunde" und „Hundefeinde" zu schließen.Wenn Sie Ersteres sind, denken Sie bitte immer daran, dass nicht jeder Mensch, der die Straßenseite wechselt wenn er einen Hund sieht, ein „Hundefeind" ist. Vielleicht fürchtet er sich oder hat gar Angst. Sollten Sie zu Zweiterem zählen, könnten Sie sich fragen, woher Ihre Abneigung – Ihr Unbehagen – eigentlich rührt.und schaffen es, mit Hilfe von Klinischen Psychologen, Psychotherapeuten und Hundetrainern, ein stressfreieres, hundefreundlicheres Leben zu führen., heute ihr Leben mit einem hündischen Begleiter teilen.(mp)