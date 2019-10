Feuerwehr-Kalender 2020: Uniform weg, Tiere her

Australische Feuerwehrmänner zeigen wie heiß Wohltätigkeit sein. Oben ohne posieren sie mit Katzen, Hunden oder Wildtieren. Alles für den guten Zweck.

Nackter Oberkörper, breites Grinsen, Mieze auf der Schulter

Seit 1993 über 3 Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt

Heiße Shootings für den guten Zweck

Runter mit der Uniform, her mit den süßen Tieren – nach diesem Motto posieren Australische Feuerwehrmänner heuer für den guten Zweck. Für den Feuerwehr-Kalender 2020 lassen sich die durchtrainierten Männer mit wenig Stoff, dafür allerlei herzigem Getier ablichten. Mal was anderes, als halbnackte Frauen die vor Autos posieren...Die durchtrainierten Feuermänner posieren mit Katzen, Hunden, Wildtieren oder Bauernhof-Tieren – Mieze auf der Schulter, schlafender Welpe auf einem (Sixpack-)Bauch oder Häschen, das sich in den gut trainieren Arm eines breit grinsenden Australiers kuschelt. Die Feuerwehrmänner zeigen jedes Jahr aufs Neue wie tierisch heiß (= plump, aber aufgelegt) Wohltätigkeit sein kann.Den Kalender gibt es seit 1993, um die Stiftung für Kinderkrankenhäuser zu unterstützen und Mittel für die Erforschung von Verbrennungen bereitzustellen. Der australische Feuerwehrkalender hat bisher über 3 Millionen US-Dollar für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt.Die Kalender werden in die ganze Welt verschickt. Online bestellbar unter: www.australianfirefighterscalendar.com.