Tierquäler verbrennt Katzen-Baby die Pfoten

Passanten fanden in Oberhofen am Irrsee ein ausgesetztes Katzenbaby. Diesem scheint Schreckliches widerfahren zu sein.

Verzweifelte Schreie zogen in Oberhofen am Irrsee die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Die Personen gingen dem Geschrei nach und fanden schließlich in der Wiese ein kleines Kätzchen, das sich kaum auf den Beinen halten konnte. Die Tierfreunde brachten das Katzenbaby umgehend zur Pfotenhilfe. Diese stellten bei der Erstuntersuchung fest, dass dem Tier unglaubliches Leid zugefügt worden war.Drei der nur Cent-Münzen-großen Pfoten wiesen starke Verbrennungen auf, die vermutlich vom Ausdämpfen einer Zigarette stammen, was wohl der Grund für seine unaufhörlichen Schmerzensschreie ist. Der kleine Findling wurde liebevoll Florian getauft, wird mit Schmerzmitteln und Brandsalben versorgt und dem Fläschchen aufgezogen und genießt die Wärme und Geborgenheit in seinem sicheren Zuhause am Tierschutzhof Pfotenhilfe.Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Stadler, die das Opfer auch mit nach Hause nimmt, um es rund um die Uhr versorgen zu können, dazu: "2019 ist mit Abstand das ärgste Jahr seit ich im Tierschutz arbeite. Ausgesetzte Tiere, vernachlässigte Tiere, verhungerte Tiere, verstümmelte Tiere, verstoßene Tiere - wir sind schon längst an unseren finanziellen und emotionalen Grenzen angekommen. Kein Tag vergeht ohne einem oder mehreren schrecklichen Notfällen." Für Hinweise auf den oder die Täter ist die Pfotenhilfe dankbar.Stadler versorgt im Moment 18 Katzenbabys und 15 Igelbabys mit dem Fläschchen sowie mehrere Vogelküken rund um die Uhr. Dies stellt eine enorme Zusatzbelastung zu den ständig aufzunehmenden weiteren Tieren dar. Auf dem Tierschutzhof leben derzeit weit über 500 Tiere aus 25 verschiedenen Arten.