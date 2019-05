Erstes Wienfluss-Schwanenbaby geschlüpft

Das ist das erste Schwanenbaby des Jahres in der Wiener Innenstadt. "Heute"-Leser Alex hat das flauschige Küken fotografiert. Acht Eier brüten noch.

Erstes von neun Küken geschlüpft

Schwanenfamilie nicht stören und nicht füttern

"Bitte den Schwänen nicht zu nahe kommen. Lassen Sie den Tieren ihren Freiraum. Man kann sie auch aus sicherer Entfernung beobachten

"Wo viele Tiere zusammenkommen, weil viel Futter, entsteht Mist und mit ihm die Gefahr der Ansteckung von Krankheiten. Futterstellen müssen hygienisch sein".

2018 schwemmte Hochwasser Nest weg

Das Schwanenpaar am Wienfluss (1. Bezirk) hat in der Landeshauptstadt mittlerweile Kultstatus erreicht. Jedes Jahr brüten die Tiere an derselben Stelle. Am gestrigen Dienstag ist ihr erstes Schwanenküken geschlüpft.-Leser Alex Acaris fotografierte den flauschigen Nachwuchs."Ich schaue jeden Tag dreimal hin. Ich finde es faszinierend, dass sich die Schwäne jedes Jahr durchkämpfen", so Alex, der das erste Schwanenküken vor die Linse bekam. Neun Eier sind es wohl insgesamt. Das erste Küken ist am gestrigen Dienstag geschlüpft, die anderen Eier brüten noch., informiert die Wildtierhilfe Wien auf Nachfrage von "Heute".Auch füttern sollten Passanten die Tiere bitte nicht. Schon gar nicht mit Semmeln, Brot oder zuckerhaltigen Lebensmitteln.Derzeit sei genügend Futter für die Schwäne da, klärt die Wildtierhilfe Wien auf. Das zusätzliche Essen lockt Ratten und Krähen an. Zudem gewöhnen sich die Jungtiere eventuell an die Fütterung und fordern im Erwachsenenalter möglicherweise Essen von Menschen ein. Ein weiteres Problem der Fütterung seien die Hygiene und die Übertragung von Krankheiten, so die Wildtierhilfe:Schwäne fressen ohnehin meistens unter Wasser – deswegen der lange Hals – und nicht an Land. Die Stelle an der das Schwanenpaar brütet ist Hochwasser gefährdet. Die MA 45 hat darum einen Wall um das Nest gebaut. Letztes Jahr wurde es weggeschwemmt, sieben der acht Schwanenküken überlebten jedoch. (mp)