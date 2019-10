Eismumie: 26.000 Jahre altes Löwenbaby entdeckt

Sparta ist ein sehr gut erhaltenes, junges Höhlenlöwen-Mädchen. Mit der DNA wollen Forscher die ausgestorbene Tierart wieder zum Leben erwecken.

Forscher wollen mit DNA Höhlenlöwen wieder auferstehen lassen

Darum starben Höhlenlöwen aus

Mammut-Elfenbeinjäger finden 2018 in Sibirien zwei ausgesprochen gut erhaltene Höhlenlöwen. Sie lagen nur zehn Meter voneinander entfernt. Man schätzte die beiden Jungtiere auf rund 44.000 Jahre Alter. Wie Forscher nun herausfanden, trifft dies jedoch nur auf einen der beiden Höhlenlöwen zu – Boris.Bei dem zweiten sehr gut erhaltenen Kadaver, Spartak getauft, handelt es sich um ein Weibchen, das nicht ganz halb so alt ist. Forscher schätzen, die junge Löwin ist rund 26.000 Jahre alt. So wurde aus Spartak Sparta. Das junge Löwenmädchen ist vermutlich verhungert.Ihr Nachbar Boris wurde wohl erschlagen, als die Höhle einstürzte. Er soll erst zwei bis drei Wochen alt gewesen sein. Höhlenlöwen starben vor rund 12.000 Jahren aus. Forscher hoffen, mit der DNA der beiden Löwenbabys Höhlenlöwen wieder auferstehen zu lassen.Der Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea) zählt zu den Großkatzen und lebte Zeit des "Pleistozäns" in Europa und Nordasien (begann vor 2,588 Millionen Jahren und endete vor etwa 11.700 Jahren). Damals lebten auf allen Kontinenten etliche Großtierarten. Während der letzten Kälteperiode starben weltweit, außer in Afrika, alle Großtierarten mit über 1000 Kilogramm Gewicht und rund 80 % aller Arten mit 100 bis 1000 Kilogramm Gewicht aus. Der Anteil ausgestorbener Arten unter 45 kg Gesamtgewicht ist verschwindend gering.Höhlenlöwen waren mit einer Gesamtlänge von bis zu 3,20 Metern und einer Schulterhöhe von bis zu 1,50 Metern größer als heutige afrikanische Löwen. Man fand bisher auch schon Höhlenlöwen-Reste in den Alpen von Italien und Österreich, wie beispielsweise die Conturineshöhle in Südtirol (Italien), in etwa 2800 Meter Höhe.