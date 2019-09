"Liebe Philippa, würdest du hier leben wollen?"

Weil die echte Tierschutzbeauftragte der FPÖ nicht kam, zeigt Martin Balluch (Jetzt) einer Philippa Strache aus Pappe, wie es in einer Schweinefabrik aussieht.

Philippa sagt, sie weiß nichts von einer Einladung

In einem weißen Ganzkörper-Schutzanzug, Handschuhen und einer Philippa Strache aus Pappe in der Hand, sitzt Martin Balluch, Tierschutzbeauftragter der Liste Jetzt, auf dem Vollspaltenboden einer "klassischen" Schweinefabrik in Österreich.Balluch wollte eigentlich der echten Tierschutzbeauftragten der FPÖ zeigen, wie es dort aussieht. Frau Strache kam der Einladung jedoch nicht nach, wie er sagt. Also nahm der Tierschützer statt einer Philippa aus Fleisch und Blut, eine aus Pappe mit in den Stall. Ein Video der Aktion veröffentlicht er am Montagmorgen auf Facebook., lautet sein Appell.Das Video soll in einer "klassischen, großen Schweinefabrik in einem der Zentren der Österreichischen Schweineindustrie" aufgenommen worden sein, heißt es von Balluch auf Nachfrage von. Umgeben von dreckigen, teilweise blutenden Schweinen erklärt er der Philippa aus Karton in einer der Schweinebuchten:"Liebe Philippa, jetzt sind wir endlich zusammen hier einmal in einer Schweinefabrik und schauen uns an, wie es den Tieren geht...Schau dir mal den Vollspaltenboden an...die Tiere haben geschwollene Gelenke...Schau mal Philippa. Würdest du sagen, das ist ein gesundes Schwein?...Schau mal wie die Ohren verletzt sind von dem Tier, weil hinein gebissen wird. Warum? Weil kein Stroh vorhanden ist in dem sie wühlen können...Alle Schweine haben Stummelschwänze...Zu weit abgeschnitten. Das ist gar nicht legal."Balluch, mit der Pappe-Philippa in der Hand, zeigt den Schweinekot, der den ganzen Vollspaltenboden bedeckt. "Angeblich ist das so hygienisch", erklärt Balluch. "Aber hier ist alles verklebt. Es stinkt erbärmlich...Hier, Schweinekot, liebe Philippa, riech mal. Entsetzlich. In diesem Dreck müssen die Tiere leben...""Wie würdest du dich hier fühlen,Philippa? Sags mir...Schau dir mal die Tiere aus der Nähe an...Erklär mir, ob du nicht doch mit versuchen willst, dass wir am 25. September endlich hier ein Verbot zu erreichen..."Am 25. September wird im Parlament, auf Antrag der Liste Jetzt, über ein Verbot von Vollspaltenböden und eine verpflichtende Stroheinstreu für Schweine abgestimmt. Ob auf Unterstützung von der selbsternannten Tierschutz-Partei FPÖ gehofft werden kann, ist fraglich.Die letzten Fristsetzungsanträge in Sachen Tierschutz - ein Verbot der betäubungslosen Ferkel-Kastration, ein Verbot des Kükenschredderns und ein Verbot von Vollspaltenböden bei Mastschweinen – standen im Sommer zur Abstimmung. Alle drei wurden von der selbsternannten Tierschutz-Partei FPÖ (sowie von der ÖVP) abgelehnt.



Maurice Androsch, Tierschutzbeauftragter der SPÖ, wirft der FPÖ vor, "scheinheilig und unehrlich" zu sein. Die Liste Jetzt sagt: "Die FPÖ verkauft den Tierschutz und die Wähler für dumm!" "Heute" berichtete. , fragt Martin Balluch die echte Philippa und die aus Pappe abschließend."Ich weiß leider nicht ganz, wann diese Einladung stattgefunden haben soll. Reihe dies aber gerne in die vielen Geschichten ein, die eben erzählt werden, um sich bei einer Wahl hervorzutun", so Philippa Strache auf Nachfrage vonUnd weiter: "Ich will einmal mehr betonen - im Tierschutz kommt man nur gemeinsam voran, warum ich hier seine erklärte Gegnerin bin, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Nehme es aber zur Kenntnis. Auf das Niveau der Diffamierung möchte ich mich aber nicht einlassen."Martin Balluch spricht auf Nachfrage vonvon mittlerweile drei Einladungen. Zweimal hätte er die Tierschutzbeauftragte der FPÖ in eine Schweinefabrik eingeladen - blieben beide unbeantwortet. Zudem schickte Balluch ihr laut Selbstaussage eine Einladung zu einer Diskussion von Tierschutzbeauftragten aller Parteien Mitte September. Laut Balluch ebenfalls keine Antwort.