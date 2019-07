Polizei verhaftet Pinguin-Pärchen in Sushi Bar

Zwei Zwergpinguine ziehen in eine Sushi Bar beim Bahnhof Wellington (Neuseeland) – und lösen damit einen Polizeieinsatz der anderen Art aus.

Pinguine hatten schon begonnen Nest zu bauen

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"Wir bekommen immer mal wieder Anrufe wegen Tieren, die unter Wohnhäusern nisten. Das ist ziemlich verbreitet"

Two Little Blue Penguins, otherwise known as Wellington's waddling vagrants, have made headlines around the world.#LISTEN as DoC rangers and RNZ's @charlottecooknz check in with our fish loving friends.https://t.co/OrLvqnn4TB pic.twitter.com/smdWJnG3Mw— Morning Report (@NZMorningReport) 16. Juli 2019

Bald beginnt die Brutsaison. Dafür brauchen Pinguin-Pärchen ein sicheres Plätzchen zum Nisten und viel Fisch. Ein Pinguinpaar in Neuseelands Hauptstadt Wellington findet ein perfektes Plätzchen – eine Sushi Bar in der Innenstadt – und löst damit einen Polizeieinsatz der anderen Art aus.Wie die beiden ins Lokal gekommen sind, ist unklar. Sie müssen vom Hafen aus jedenfalls über eine viel befahrene Autobahn watscheln.Wie Beamte der "Wellington District Police" berichten, war einer der beiden Pinguine bereits ein paar Tage zuvor aufgegriffen und zurück in den Hafen gebracht worden. Doch das Kerlchen kehrte mit seiner besseren Hälfte zurück.Laut mehreren Medienberichten hatten das Pinguinpaar bereits begonnen, unter der Sushi Bar ein Nest zu bauen. Die Polizisten lockten die beiden Zwergpinguine mit unter dem Stand hervor und brachten sie zurück ins Meer., sagte ein Vertreter der neuseeländischen Naturschutzbehörde dem Sender TVNZ. Der Bahnhof Wellingtons sei aber "sicher ein ungewöhnlicher" Ort.(mp)