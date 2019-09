Hasskommentare, Todesdrohungen, Fake-News – darum leben die Minischweine "Lillyfee" und "Prinz Charles" nicht mehr im Gemeindebau in Wien-Hietzing.

"Meine Tochter wird angefeindet und als Tierquälerin bezeichnet. Das hat sie nicht verdient".

Nach Todesdrohungen sucht Familie neues Zuhause für Minischweine

"Pass auf, dass keiner deine Schweine vergiftet"

Medien berichten falsch/unrecherchiert über Abgabegrund

"Es ist eine bodenlose Frechheit, dass so ein Bericht veröffentlicht wird ohne bei den Betroffenen nachzufragen!"

Hasskommentare auf Facebook

"Wir wollen nur noch unsere Ruhe!"

"Heute"-Besuch bei Minischweinen

Eigentlich wollten die 15-jährige Joy und ihre Mutter Barbara aus Wien (Hietzing) nur einem Minischwein helfen, das im Internet zum Verkauf angeboten wurde. "Heute" berichtete. Nach Todesdrohungen und falscher Berichterstattung ist die tierliebe Familie langsam am Ende. Die Schweine leben jetzt in einem Tierpark. Barbara erzählt im Gespräch mit "Heute" den wahren Grund dafür."Wir haben mehrere Todesdrohungen erhalten", erzählt Mama Barbara. Schließlich wurde die Angst zu groß und die Familie suchte schweren Herzens mithilfe einer Bekannten einen neuen Platz für die Tiere. "Ich hatte Angst, dass jemand den Schweinen etwas antut", so Barbara., war die letzte Drohung an die tierliebe Familie. Sie brachte das Fass zum Überlaufen.Schlussendlich fand sich für Lillyfee (jetzt Emma) und Charly im Tierpark Wolfsgraben (NÖ) ein neues Zuhause. Barbara hat die Patenschaft für die beiden übernommen und überweist monatlich einen gewissen Betrag. Joy war schon mehrmals dort und half bei der Pflege der Tiere mit. Die tierliebe Familie wollte das alles nicht an die große Glocke hängen, "um die Schweine nicht in Gefahr zu bringen", wie Barbara sagt. Doch "ORF 2" und "Krone Niederösterreich" berichteten groß über das neue Zuhause der Schweinchen – ohne jedoch die Fakten zu prüfen.In beiden Berichten wird behauptet, die Schweine mussten ausziehen, weil Wiener Wohnen Barbara vor die Wahl gestellt hatte – Schweine oder Haus weg. Diese Info habe man von Tierpark Betreiberin Gabriele Wodak. Wodak hatte dies von einer Tierpflegerin gehört, wie sie im Gespräch mit "Heute" sagt. Mit Barbara selbst hatte sie nicht gesprochen.Ohne bei Wiener Wohnen oder Barbara nachzufragen, veröffentlichen "ORF 2" und "Krone Niederösterreich" die Geschichte. In dem "Studio 2"-Beitrag (ORF 2) wurde zudem ungefragt Archivmaterial von der 15-jährigen Joy gezeigt. Barbara fiel aus allen Wolken, als sie den ORF-Beitrag sah und am Tag darauf den Krone-Artikel las. "Das stimmt so alles nicht", regt sich die tierliebe Mama auf., so Barbara im Gespräch mit "Heute".Wie "Heute"-Recherchen zeigen, hatte die Abgabe nichts mit Wiener Wohnen zu tun. Sowohl Barbara als auch Wiener Wohnen verneinen auf Nachfrage von "Heute", dass die Schweine ausziehen mussten. Barbara hätte alle Auflagen erfüllt und es gab keine Anrainer-Beschwerden, informiert Wiener Wohnen im Gespräch mit "Heute". Den Tieren ging es gut bei ihr und Töchterchen Joy.Die Wienerin ist fassungslos. Sie wollte die Tiere nur vor einer möglichen Vergiftung schützen, jetzt haben sie und ihre Tochter einen Shitstorm am Hals.Barbara ist am Boden zerstört. "Ich habe meine Facebook-Seite deaktiviert. Meine Tochter und ich werden aufs Übelste beschimpft. Ich kann nicht mehr." Ihre 15-jährige Tochter ist den Anschuldigungen schutzlos ausgeliefert. Sie hat gerade erst die Tierpflegerschule begonnen., so Barbara.