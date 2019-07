Aufgedeckt! So sehr leiden Kühe für Käse

Kranke und verletzte Kühe wohin das Auge reicht. Dreck. Und Kälber ohne Mutter. Diese Videoaufnahmen schockieren nicht nur Tierschützer.

Eine Tierschützerin von Peta gab sich als Mitarbeiterin in der „Reiz Daisy Farm" (Pennsylvania) aus. Hier leben rund 300 Kühe und dutzende Kälber. Was sie dort heimlich filmt, schockiert nicht nur Tierschützer.Das Video zeigt die elendigen Lebensbedingungen der Kühe. Ungefähr 60 % der Tiere haben Geschwüre an den Beinen. Die Kälber werden ihren Müttern kurz nach der Geburt weggenommen. Eine gängige Maßnahme, auch in Europa oder Österreich. Zudem stehen/liegen die Kühe im Dreck. Um ihre Verletzungen kümmert sich niemand. Hauptsache man kann sie täglich melken.Wenn Sie das nächste Mal eine Packung Käse, Milch oder Joghurt kaufen, denken Sie an diese Videoaufnahmen. (mp)