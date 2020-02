Spendenaufruf für blinden Kater mit Epilepsie

Tierschutzverein aus OÖ bittet um Spenden für "Silbering". Der junge Kater wurde ausgesetzt, braucht Medikamente und Pflege.

Seit vergangenem Herbst kümmern sich Johanna Stadler und ihre Mitarbeiter auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe (Lochen, Grenzregion OÖ/Salzburg) um Fundkatzen aus der Region. Kater Silbering ist einer von ihnen. Als der heute rund fünf Monate alte Kater gefunden wurde, litt er bereits an "wildem Katzenschnupfen", wie Stadler im Gespräch mit "Heute" erzählt. Sein Sehsinn war nicht mehr zu retten. Das Katerchen ist mittlerweile blind.Zusätzlich zum Katzenschnupfen, der unbehandelt tödlich für Katzen enden kann, leidet der Kater an Epilepsie. "Circa einmal die Woche hat er einen Anfall", so Stadler.Silberlings Sehsinn war laut Johanna Stadler trotz Antibiotika und Homäopathie leider nicht mehr zu retten. Katzenschnupfen greift die Schleimhäute und speziell die Augen an. Da sich die Augen des Katers immer wieder entzünden müssen ihm die Augäpfel entfernt werden, so Stadler. Der kranke Kater braucht Medikamente und viel Pflege.Johanna Stadler kümmert sich rund um die Uhr um ihre tierischen Findelkinder. Die Tier-Baby-Rettungssaison hat heuer ungewöhnlich früh begonnen, so Stadler. Sie päppelt bereits die ersten Feldhasen und Igel auf. Auch ungewöhnlich viele Katzenbabys, leben derzeit auf dem Hof, so Stadler., Johanna Stadler.Der Tierschutzverein lebt ausschließlich von Spenden. Aufgenommene Wildtiere werden aufgepäppelt und wenn möglich wieder in die Natur entlassen. Für Hunde und Katzen werden Familien gesucht.Hoffnung, dass der junge Silbering adoptiert wird, hat Johanna Stadler allerdings keine große. Sie weiß, sagt sie, dass die wenigsten Menschen kranke oder blinde Katzen aufnehmen und versteht das auch. "Silbering kann den Rest seinen Lebens bei mir bleiben, blinde Katzen wollen die wenigsten.", Stadler., bittet Johanna Stadler.