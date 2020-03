"Euch quält keiner mehr!" 1.000 Versuchstiere frei

Tierfreunde jubeln! Jetzt ist auch der zweite Standort des Skandal-Tierversuchslabors leer. Nur für Affen gibt es kein Happy End.

"Euch wird keiner mehr quälen!"

Undercover in Skandal-Tierversuchslabor

Alle Tiere frei - nur an Affen wird weitergeforscht

"Wir möchten klarstellen, dass wir die Kampagne auf jede Firma ausweiten werden, die diesen Tieren, die so viel Leid erlebt haben, die Chance auf eine Zukunft in Sicherheit und Unversehrtheit nimmt"

Friedrich Mülln - SOKO Tierschutz Chef vor LPT

Tierversuchslabor LPT – was bisher geschah

Tierschützer jubeln. Das große, deutsche Skandal-Tierversuchslabor LPT muss seinen zweiten Standort in Deutschland schließen (nach Medienbüttel nun Neugraben). "Fast 1.000 Tiere gerettet! Und auf dem Weg in die Freiheit", freut sich Soko Tierschutz Chef Friedrich Mülln auf Facebook. Und weiter:Worum geht es? Ein Soko-Tierschutz-Mitarbeiter hatte 2019 verdeckt in dem privaten, deutschen Tierversuchslabor (LPT) ermittelt und gravierende Missstände aufgedeckt Es folgten Anzeigen, Demonstrationen (15.000 Menschen), Petition, Medienberichte und wieder Demonstrationen – mit Erfolg für die Tierschützer! Zwei der drei Standorte des Tierversuchslabors in Deutschland sind nun geschlossen. Seit gestrigem Dienstag sind keine Ratten und Mäuse mehr in dem Labor.Die Beagle und Katzen aus dem Tierversuchslabor in Medienbüttel sind schon seit Wochen und Monaten raus aus dem Tierversuchslabor und werden an Familien vermittelt. Rund 1.000 Mäuse und Ratten vom Standort Neugraben sind seit gestrigem Dienstag auch frei. Mülln befürchtete, dass die Nager als Lebend-Tierfutter oder eingefroren im Zoofachgeschäft enden. Bei Hunden und Katzen würde man genau hinsehen. "Die zahllosen Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen sorgen in den Kassen dieser Firmen ein letztes Mal für Profit."gibt es allerdings kein Happy End. An ihnen wird weiter geforscht werden. "Sie wurden an einen niederländischen Versuchstierhändler verkauft", informiert Mülln., so der Soko Tierschutz Chef.