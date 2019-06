So gefährlich ist der Kroatien-Hai für Menschen

Wie "Heute"-Recherche zeigt, ist der Hai vor der Küste Kroatiens kein Blauhai, sondern der schnellste Hai der Welt und zählt zu den "Menschenfressern".

Kein Blauhai sondern ein Makohai

Makohai schnellster Hai der Welt, gilt für Menschen als gefährlich

(Bild: kein Anbieter/privat)

Der Hai wurde vor der Küste bei Makarska (Kroatien) gesichtet.

Ein Video, das einen Hai vor der Küste Kroatiens (bei Makarska) zeigt, sorgt aktuell für Aufregung. Bei dem Tier soll es sich laut Medienberichten um einen Blauhai handeln. "Heute.at" klärt jetzt auf!"Das ist ganz sicher kein Blauhai", erfährt "Heute.at" von Dr. Michael Mitic, Direktor vom Haus des Meeres in Wien. Auch wenn diese Haiart in der Adria lebt, so sieht ein Blauhai anders aus."Ein Blauhai ist nicht so bullig, er hat schlankere Brustflossen und eine längere Nase", so Mitic.handelt. Sicher sagen kann er es jedoch aus der Ferne nicht. Haie sind in der Adria jedoch nichts Ungewöhnliches, so der Zoo-Driektor, zahlreiche Arten sind hier heimisch. Auch der Weiße Hai.Dass ein Makohai so nahe an die Küste schwimmt sei jedoch eher atypisch. "Schwierig zu sagen, was ihn dorthin treibt. Da müsste man nähere Untersuchungen vor Ort machen", so Mitic.Makos sind Raubfische und gehören, wie auch der Weiße Hai, zur Gattung der Makrelenhaie. Unterteilt werden die Tiere in zwei Gruppen: Kurzflossen-, und Langflossen-Makohai. Auch wenn es noch nicht oft zu Angriffen gekommen ist, gelten beide Arten als für den Menschen gefährlich.Makohaie sind zudem wahnsinnig schnell. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Sie werden rund zwei bis vier Meter lang und können ein Gewicht von bis zu 590 Kilogramm erreichen. Auch ihr Gebiss ist beeindruckend. Die Raubfische haben acht Zahnreihen – schärfer als Rasierklingen und nach innen wachsend.(mp)