So können sich Katzen mit Corona infizieren

Berichte über eine Katze, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben soll, verunsichern Haustierhalter weltweit. Wie geht das? Hier nun die Erklärung!

Studie mit Katzen sei "schlecht gemacht"

Nach Berichten über eine Katze aus Belgien, die sich mit Covid-19 angesteckt haben soll, untersuchten chinesische Wissenschaftler den Fall genauer. Sie infizierten verschieden Tierarten mit dem Virus, darunter Katzen, Hunde, Schweine oder Hühner. Die Studie der chinesischen Forscher ergibt, dass Katzen sich tatsächlich mit dem Virus infizieren können.Diese Nachricht verunsichert Katzenhalter weltweit. Sind Katzen wirklich gefährdet, sich mit Covid-19 zu infizieren bzw. das Virus an Menschen zu übertragen? Andere Wissenschaftler kritisieren die chinesische Studie und werfen ihr vor, "schlecht gemacht" zu sein.Den Katzen wurden hohe Dosen des Virus in die Nase gespritzt - alleine das sei eine andere Situation, als zu Hause mit der Mieze am Sofa zu liegen. Zudem gibt es keinen Hinweis darauf, dass Katzen Covid-19 an Menschen übertragen können. Die anderen Tiere zeigten keine Anzeichen des Virus, die Hunde nur geringe Spuren, diese waren aber nicht infektiös. Mehr Infos dazu im Video oben.Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"