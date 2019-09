Diese Eichhörnchen-Babys wurden fast zerfetzt

Die Wildtierhilfe Wien rettet während Baumschneidearbeiten vier Eichhörnchen-Babys vor dem Tod. Ihrer Mutter ist vermutlich etwas zugestoßen.

"Wir wurden von den Arbeitern kontaktiert, die das Nest leider erst entdeckt hatten, als die Arbeiten schon in vollem Gang waren"





Keine Spur von Eichhörnchenmutter

"Leider kam keine Eichhörnchenmutter mehr, um die Kleinen abzuholen"

Was tun, wenn ich ein Eichhörnchenbaby finde?

Glück im Unglück hatten diese vier jungen Eichhörnchen-Babys. Arbeiter finden sie während Baumschneidearbeiten und informieren die Wildtierhilfe Wien (ehrenamtlicher Tierschutzverein). Unentdeckt hätten die Maschinen die Babys einfach zerhackt., so die Wildtierhilfe Wien.Drei der Jungtiere stammen aus demselben Kobel und sind unverletzt. Das vierte und kleinste im Bunde (erkennbar an der blauen Naht auf der rechten Schulter) wurde bei den Schneidearbeiten verletzt. Die Arbeiter fanden das Eichhörnchen-Baby dehydriert und schwach auf dem Boden.Eichhörnchen bauen Ersatzkobel, für den Fall dass bei Gefahr die ganze Familie umziehen muss. Die Wildtierhilfe startete den Versuch, die Jungtiere wieder mit ihrer Mutter zusammenzuführen. Dieser ist offenbar etwas zugestoßen.Darum werden die Eichhörnchen-Babys nun in der Wildtierhilfe Wien versorgt, bis sie groß genug sind, um sie wieder in die Freiheit zu entlassen. "Danke an die Arbeiter, die sofort Hilfe holten und sich hervorragend nach unserer Anleitung um die Kleinen bemühten!", bedankt sich die Wildtierhilfe via Facebook.Durch Baumfällungen, Heckenschnitte oder durch Katzen-Freigänger werden im Februar und März, aber auch im und nach Juli vermehrt Eichhörnchen-Babys gefunden. Nur selten brauchen erwachsene Eichhörnchen Hilfe. Aber Achtung! Nicht jedes Eichhörnchen-Baby, das auf dem Boden liegt, braucht Hilfe.Generell gilt – bevor du irgendetwas unternimmst, kontaktiere einen Wildtier-Experten wie die Wildtierhilfe Wien, schildere die Situation und frage um Rat. Auf der Website der Wildtierhilfe Wien findest du die wichtigsten Fakten und Tipps zum Thema.(blutende Wunden, blutige Nase, nachschleifende Gliedmaßen, lethargische Tiere, schreiende Eichhörnchen, sich im Kreis drehende Tiere)– berühren Sie das Eichhörnchen und überprüfen Sie, ob es kalt ist (es sollte sich etwas wärmer als Ihre Hand anfühlen). Anmerkung: Die Eichhörnchen-Mutter stört sich nicht am Menschengeruch und würde das Tier auch nach Berührung annehmen. Ausgekühlte Tiere nimmt die Mutter aber nicht mehr an!und regungslos am Boden liegen.Eichhörnchen, die auf Asphalt, Steinboden, Straßen, Garagenauffahrten usw. liegen.bereits gut laufen können, aber(beobachten Sie das Tier dazu etwa eine Stunde – das Tier muss auf den Baum klettern können!)(hier bitte nicht eine Stunde warten, sondern das Tier sofort aufnehmen (Hitzeschlaggefahr – Infusionen sind wahrscheinlich dringend notwendig))sind (das Nest ist zerstört, die Tiere sind womöglich durch den Sturz verletzt und müssen versorgt werden)(sie sind üblicherweise ausgehungert und versuchen um jeden Preis jemanden zu finden, der sie versorgt – die Mutter ist verunglückt). Ausnahmen kommen dann vor, wenn Eichhörnchen vor Ort gefüttert werden. (mp)