Verschwundene Hündin Coco wieder zu Hause

Coco verschwand vor einem Wiener Café im 2. Bezirk. Frauchen Martha (57) wandte sich an "Heute". Und tatsächlich. Coco wurde gefunden!

Alles sehr mysteriös

"Ich freue mich so!! Ich bin immer noch ganz aufgeregt."

Hier ein Video von der Wiedervereinigung am gestrigen Donnerstag.

Happy End für Coco! Hundesuch-Vereine nahmen Suche in die Hand

Über eine Woche war Hündin Coco nun verschwunden. Zuletzt wurde sie vor dem "Wiener Cafe Melange" im 2. Bezirk gesehen. Coco ist zusagen die Lokalhündin - man kennt sie dort in der Gegend gut. Nachdem die Hundedame spurlos verschwand wandte sich eine ihrer Besitzerinnen, Frühpensionistin Martha T. (57) an "Heute". Sie hoffte mithilfe der "Heute"-Community ihre geliebte Coco wiederzufinden. Nach unserem Suchaufruf schalteten sich mehrer Hundesuch-Vereine ein um mitzuhelfen. Mit Erfolg! Seit gestern ist Coco wieder bei zu Hause im 2. Bezirk. Sie wurde im 10. Bezirk gefunden, wo sie angeblich seit zwei Tagen lebte.Hier gibt es noch ein paar Fragezeichen, viele Spekulationen und kaum Beweise. Frauerl Martha erzählt im Gespräch mit "Heute", dass Coco tatsächlich gestohlen wurde und zwar "von einer verwirrten, ungepflegten Frau, die das schon mal gemacht hat", so die 57-Jährige.Auf Nachfrage beim ehrenamtlichen Verein Hunde-Such-Hilfe, welcher Coco schlussendlich im 10. Bezirk ausfindig machte, heißt es ebenfalls, dass wohl eine "verwirrte" Dame Coco mitgenommen hat. Man kenne sie bereits. Es deute vieles darauf hin, man müsse aber noch genauer nachprüfen, so die Obfrau im Gespräch mit "Heute". Die Besitzerinnen Martha T. und ihre Schwägerin Cvija Wittmann sind jedenfalls überglücklich., so Martha T. im GEspräch mit "Heute".