Zeckenimpfung während Corona zu gefährlich?

Wie am besten gegen Zecken schützen? Ist Impfung während Krise ein zu hohes Risiko? Und wie die Blutsauger richtig entfernen? 4 Fragen an einen Allgemeinarzt.

Was du über Zecken wissen musst

Die Zeckensaison ist in vollem Gange. Die Blutsauger sind mehr als unbeeindruckt von der aktuellen Corona-Pandemie. Der deutsche Allgemeinarzt Jörg Schelling beantwortet im Video oben vier wichtige Fragen rund um Zecken.Wie kann ich mich am besten vor einem Zeckenbiss schützen (Spray, Öle, Chemie,..)? Wie entferne ich Zecken richtig - drehen, schnell ziehen, reißen? Beißen die Tierchen bestimmte Menschen besonders gerne? Und – ist es sinnvoll sich in Zeiten der Corona-Krise gegen FSME impfen zu lassen? Immerhin können sich Impfungen auf das Immunsystem auswirken...