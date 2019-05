Darum kommen Katzen besser hinauf als hinunter

Wenn Sie das nächste Mal "Feuerwehr holt Katze von Baum" lesen, wissen Sie warum. Raufklettern können sie meist problemlos, aber wieder hinunter...

Problem:

(Bild: iStock)

(Bild: iStock) Wenn Sie das nächste Mal "Feuerwehr holt Katze von Baum" lesen, wissen Sie warum. Raufklettern ist meist kein Problem, aber hinunter... (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Wissen Sie wie hoch ein Pinguin springen kann? Tipp: Höher als so manche Känguruart. Lesen Sie hier mehr. (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Nanu, was machen denn die bunten Schmetterlinge auf dem Kopf eines Kamains? (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Wussten Sie, dass Eulenbabys wie Menschenbabys träumen? (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Wussten Sie, dass Delfine sich Namen geben?

Warum das Runterklettern für Katzen so verdammt schwer ist, erklärt sich durch den Körperbau: Die Sprungkraft der Hinterbeine hilft beim Springen und beim Klettern nach oben. Doch geht es nach unten, muss gebremst werden.Das übernehmen in erster Linie die sehr viel schwächeren Vorderpfoten. Und die Krallen sind allesamt nach hinten gebogen. So bieten sie beim Abstieg keinen Halt, sondern sind eher rutschig und gleiten ab.(mp)