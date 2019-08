Zoobesucher ritzen Namen in Nashorn

Diese Bilder sorgen für Aufregung! Ein oder mehrere Zoobesucher haben die Namen "Camille" und "Julien" in den Rücken eines Nashorns geschnitten.

Zoodirektor angeekelt von respektlosem Verhalten

"Die Menschen respektieren nichts mehr."

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Ausdrücklich verboten ist das Beschreiben des Nashorns nicht. Noch nicht.

Twitter-Posting von Tierrechtsorganisation "Code Animal"

Reaktion aus dem "Zoo de La Palmyre" auf Facebook

Diese Fotos aus einem Zoo in Frankreich (Zoo de La Palmyre) sorgen für Aufregung! Offenbar haben ein oder mehrere Zoobesucher die Namen "Julien" und "Camille" in den Rücken eines Nashorns geritzt. Die Bilder des Tieres gehen gerade durchs Netz.Die französische Tierrechtsorganisation "Code Animal" kritisiert den Zoo auf Twitter. Tiere würden in Zoos generell als Gebrauchsgegenstand missbraucht werden. Man habe schon öfter Fotos von besorgten Zoobesuchern aus dem Tiergarten bekommen hätten. Menschen sollten Zoos (Gefangenschaft) boykottieren, so ihr Appell., so ein Zoobesucher zum Sender "France3".Zoodirektor, Pierre Caillé, bestätigt den Vorfall und kommentiert ihn gegenüber dem französischen TV-Sender "France3" wie folgt: "Als ich dieses Zeichen auf dem Nashorn sah, war meine erste Reaktion Überraschung und Ekel über die Person, die sich dem Tier gegenüber so völlig respektlos verhalten hat."Die Namen inzwischen seien nun nicht mehr auf dem Rücken des Nashorns zu lesen. Die toten Hautzellen wurden in der Zwischenzeit abgebürstet, wie der Zoo via Facebook informiert. Das Tier habe wohl auch keinen Schmerz empfunden, weil seine Haut so dick ist, vermutet der Direktor.Wer dem Nashorn die Namen in die Haut geritzt hat, ist nicht bekannt. Explizit verboten sei das Beschreiben des Nashorns nicht. Bis jetzt. "Das müssen wir überdenken.", so der Direktor abschließend.(mp)