Stock und Peitschenhiebe; Dompteur trainiert Tiger

Ein Video zeigt, wie Tiger im "Circus Krone" dressiert wird. Tierschützer sind in Rage. Aus dem Zirkus heißt es: "Tut dem Tier nicht weh...".

"Solange kein Wildtierverbot in Zirkussen kommt, werden Tiger mit Peitschen und Elefanten mit Elefantenhaken dressiert..."

Was sagt Zirkus zu Tierquälerei-Vorwürfen?

"Den Tieren wird nichts abverlangt, was sie nicht auch natürlicher Weise machen würden. .."

Wildtiere im Zirkus – es gibt keine einheitlichen Regelungen

Zirkus holt Elefanten wieder aus dem Ruhestand

Video Dressur Tiger

Video von Peta zeigt Dressur

Dieses Video aus dem Circus Krone (Deutschland) sorgt derzeit für Aufsehen. Es zeigt, wie ein Dompteur mit Peitsche und Stock einen Tiger dressiert. Tierschützer der "Aktionsgruppe Tierrechte Bayern" erstatteten laut Selbstaussage wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz bei der Staatsanwaltschaft München Anzeige.Aus dem Circus Krone heißt es auf Nachfrage von "Heute", man wisse nichts von einer Anzeige und:Der beschuldigte Dompteur, Martin Lacey junior, spricht in Medienberichten von Verleumdung, er schlage die Tiere in dem Video nicht. Auf Nachfrage von "Heute" beim "Circus Krone" heißt es:, so Frank Keller, Tierschutzbeauftragter vom "Circus Krone".Das Training entspreche den "natürlichen Bewegungsabläufen" der Tiere. "Männchen macht ein Tiger auch in der Freiheit, zum Beispiel wenn er auf einen Baum klettert...", erklärt Keller.Tierschützer der "Aktionsgruppe Tierrechte Bayern", Simon Fischer, kritisiert: "Eine Peitsche, die auf einen Tigerbauch knallt, ist kein harmloses Streicheln, sondern gewaltsame Dressur. Der Stock ist kein Führinstrument aus der Ferne. Der Stock geht direkt auf die Schnauze. Man hört es und man sieht es..."Im Gegensatz zu Österreich sind Wildtiere in Deutschland im Zirkus erlaubt. Innerhalb der Europäischen Union können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, wie sie Wildtiere im Zirkus schützen. Hier sieht Tierschützer Simon Fischer den Kern des Problems."Dressur wird oft als Akt der Zuneigung und Belohnung verkauft. Hier sieht man aber sehr deutlich, dass die Tiere mit der Peitsche und Rufen eingeschüchtert werden. Und das PR-Management setzt alles daran, sich tierlieb darzustellen...", so Fischer.Wildtiere müssten im Zirkus verboten werden, fordert Fischer (wie Tierschützer weltweit). Eine artgerechte Haltung sei nicht möglich. "Die Tiere leiden. Man wird keinen Tier-Experten finden, der das nicht so sieht...".Ein weiterer Kritikpunkt von Fischer, wie auch der Tierschutzorganisation Peta Deutschland, sind die Elefanten. "Dressiert wird hier mit einem Elefantenhaken...", so Fischer. "Die Elefanten kommen alle aus der freien Wildbahn, aus Indien oder Afrika, wurden als Kinder ihren Eltern entrissen und hier im Zirkus gebrochen..." Besonders kritisiert Fischer, dass die Elefanten den größten Teil des Tages in Eisenketten gehalten werden und einen "Kopf-Rüsselstand" in der Manege machen müssen.Keller hingegen versteht die Kritik nicht. Es sei kein Kopfstand, sondern ein "Rüsselstand", wie er betont und "etwas ganz Natürliches". In freier Wildbahn machen Elefanten dies auch, "wenn sie in einem Wasserloch tiefer nach Wasser suchen...", so der Tierschutzbeauftragte des Circus Krone.Fünf Elefanten waren es zuletzt, die im "Circus Krone" Kunststücke vorführten. Sie wurden Anfang des Jahres 2019 medienträchtig nach Spanien in ein Naturreservat geschickt, wo sie ihre letzten Lebensjahre in Ruhe verbringen hätten sollen. In wenigen Tagen werden zwei von ihnen vermutlich wieder zurück nach Deutschland in die Manege geholt, berichtet Fischer.