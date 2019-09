"Ich habe derzeit 97 Hunde in meinem Haus."

"...79 davon in meinem Schlafzimmer." Tierschützerin Chella Philipps rettet während Hurrikan Dorian fast hundert obdachlosen Hunden das Leben.

Chella Philipps wird im Netz derzeit als Heldin gefeiert. Während Wirbelsturm Dorian am Sonntag mit der höchsten Hurrikanstärke fünf auf die Bahamas traf, rettete die Frau 97 Hünden in Nassau, der Hauptstadt der Insel New Providence, das Leben.In einem Facebook-Post schrieb Philipps am Sonntag: "Derzeit befinden sich 97 Hunde in meinem Haus, 79 davon in meinem Schlafzimmer. Es sind verrückte Zustände: Kacke und Urin ohne Ende, aber wenigstens respektieren sie mein Bett. Niemand hat sich getraut, dort hineinzuspringen."Philips leitet auf Nassau die Hunderettungs-Station "The Voiceless Dogs of Nassau". Die Tierschützerin schreibt weiter, dass auf allen Inseln der Bahamas wahnsinnig viele obdachlose Hunde leben.Chella Philipps bedankt sich bei allen, die ihr Hundekäfige gespendet haben. "Ich brauche sie für die ängstlichen und kranken Hunde. Vielen Dank!", schreibt sie auf Facebook., so die Tierschützerin.(mp)