Grisu, der Epileptiker-Hund

Mit der neu gewonnen Haustier-Cam von Smartfrog kann Grisus Frauchen jetzt auch in der Arbeit beobachten, ob der Vierbeiner einen epileptischen Anfall hat.





Grisu, der Epileptikerhund

Haustier-Überwachungskamera von Smartfrog

Hundemama Lisa B. aus Wien hat eine von zwei Smartfrog-Haustier-Überwachungskameras im Wert von je 377 Euro gewonnen. Ihr Australian Shepherd Grisu (7) leidet an Epilepsie.Wenn Frauchen ab jetzt zur Arbeit geht, kann sie Grisu rund um die Uhr zu Hause beobachten und reagieren, sollte Grisu einen epileptischen Anfall haben. Wir gratulieren herzlich!Für ein fröhliches "Ausspionieren" verloste "Heute" zwei Smartfrog-Überwachungssysteme im Wert von je 377 Euro.Die Kamera ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Ein integriertes Mikrofon plus Lautsprecher macht es möglich, dass du in Echtzeit von überall, z.B.: mit dem Smartphone, Tablet oder PC, mit deinem Haustier sprechen kannst. Zudem lässt sich ein individueller Bewegungsalarm einrichten.Im Abo-Modell ist das Komplettpaket für die Heimüberwachung bereits ab 5,95 Euro monatlich erhältlich - inklusive App, IP-Kamera und Video-Cloudspeicher. Das Angebot ist monatlich kündbar und enthält keine Mindestvertragslaufzeit.+++ Lies hier: Was treiben die Miezen, wenn du nicht zu Hause bist? Heute-Sport-Chef Phillip Platzer hat die Haustier-Kamera von Smartfrog bei seinen zwei Katzen Becky und Chelsea getestet. Hier sein Resümee - inklusive lustiger Videos. +++