Tennisball entpuppt sich als Schildkröten-Baby

Das frisch geschlüpfte Schildkröten-Baby ist gerade mal so klein wie eine Zwei-Euro-Münze. Wo das Reptil herkommt, wird wohl ein Rätsel bleiben.

Ein Mann aus Perchtoldsdorf fand einen Tennisball in seinem Garten - so dachte er zunächst...

Wiener Tierschutzverein (WTV) nimmt Schildkrötenbaby auf

"Dort wurde das Tierchen umgehend in einem Wärmekäfig untergebracht. Der Schildkröte geht es soweit gut."

Griechische Landschildkröte oder Breitrandschildkröte?

Vergangene Woche entdeckt ein Haustierbesitzer aus Perchtoldsdorf (Niederösterreich) einen Tischtennisball in seinem Garten – zumindest denkt er das. Als er den „Ball" aufheben will, öffnete sich dieser und eine kleine Landschildkröte blickt ihn an.Der frischgebackene, ungewollte "Schildkröten-Papa" fragt sich durch die Nachbarschaft, ob denn jemand Schildkröten besitze und eventuell Nachwuchs erwarte. Die Antwort lautet Nein.Also bringt er die kleine Schildkröte zum Wiener Tierschutzverein in Vösendorf., heißt es vom WTV.Noch ist das Schildkröten-Baby so klein wie eine Zwei-Euro-Münze. Das Jungtier ernährt sich die ersten Tage von einem Dottersack, der aus einer Öffnung in seinem Bauch kommt. Erst danach beginnen Schildkröten allmählich damit, feste Nahrung zu sich zu nehmen und die Dottersacköffnung schließt sich, informiert der WTV. Die kleine Schildkröte wird in Kürze ein Terrarium mit Rindenmulch beziehen, "denn Feuchtigkeit ist für den jungen Panzerträger lebenswichtig."Woher das Tier genau stammt, wird wohl ein Rätsel bleiben. Auch bei der genauen Bestimmung ihrer Art wird man warten müssen, bis das Tier größer ist. Es handelt sich jedenfalls entweder um eine griechische Landschildkröte oder eine Breitrandschildkröte, heißt es vom WTV.