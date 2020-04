So klingen Pinguine unter Wasser – erstmals gefilmt!

(Bild: Wildtierhilfe Wien) Fledermäuse in Wien gerettet! 14 Fledermäuse bei Baumschnitt-Arbeiten im Wiener Türkenschanzpark übersehen. Verein Wildtierhilfe Wien barg die Tiere. Zum Glück sind nur ein paar Fledermäuse leicht verletzt.

(Bild: Animal Spirit) Tierschutzverein Animal Spirit nimmt verstoßenes Lämmchen Henry auf. Henry lebt jetzt auf dem Gnandenhof "Hendlberg" in Laaben (Niederösterreich). Der Knirps wird mit der Windel aufgezogen und entzückt Zwei- und Vierbeiner.

(Bild: Animalpress) Frisch geschlüpftes Nilgans-Küken erkundet die Welt. Entzückende Bildstrecke!

(Bild: Animalpress) Beeindruckende Bild-Strecke einer Schnee-Eule im Flug! Geschossen von einem Tierarzt aus Oregon (USA).

(Bild: Animalpress) Liebe auf den ersten Blick Rotfuchs Teagan und Husky-Hündin Cora sind ziemlich beste Freunde. "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmen Herrchen und Frauchen.

(Bild: Animalpress) "Goats of Anarchy" - Farm für gerettete Ziegen. Leanne, die Mutter der Zicklein, hat High Heels gegen Gummistiefel getauscht. Jetzt leben auf ihrer Farm über 20 gerettete Ziegen und Zicklein.

(Bild: Animalpress) Eichhörnchen macht den "Van-Damme". Statt zwischen zwei tonnenschweren LKWs balanciert dieses Eichhörnchen zwischen zwei Lupinen. Nicht schlecht!

(Bild: Animalpress) Ein Kindergarten für Große Pandas. Große Pandas gelten als stark gefährdet. In den 80er Jahren gab es in China nur noch rund 1200 Stück. In Sichuan wird sich eifrig um Nachwuchs gekümmert.

(Bild: Animalpress) Eine Ameise stemmt ein Stück Holz - hinter ihr der Sonnenuntergang. Stundenlang hat Naturfotograf Andrey Pavlov die starken Winzlinge in seinem Garten beobachtet. Dabei entstand dieses Foto. Eine perfekte Komposition.

(Bild: Animalpress) Entzückend! Hund aus Tierheim hat Selfie am Ohr Eine echtes Selfie der Natur! Beim Gassigehen mit Herrchen und Frauchen zieht Hündin Lucy alle Blicke auf sich.

(Bild: Foto: Pfotenhilfe Lochen) Der Tierschutzhof "Pfotenhilfe" (Salzburg) ist rappelvoll mit Wildtierwaisen. Derzeit werden dutzende aufgepäppelt - von Eichhörnchen über Marder, Vögel, Rehkitze bis Feldhasen oder Enten. Das Problem: Menschen, die Wildtierbabys finden und angreifen/mitnehmen, weil sie glauben, das Tier braucht Hilfe. Leider oft genau die falsche Reaktion.

(Bild: Rotes Kreuz Schwechat) Franky der Rottweiler wird Therapiebegleithund. Das ist Franky. Er ist zweieinhalb Jahre. Und der erste Listenhund, der beim Roten Kreuz Schwechat die Therapiebegleithundeausbildung startet.

(Bild: Animalpress) Wildschweinbaby Wilma hat keine Mutter mehr. Wildschweinfrischlinge können in den ersten Wochen ihres Lebens ihre Körpertemperatur nicht alleine konstant halten. Sie sind darauf angewiesen, sich an der Mutter und an den Wurfgeschwistern zu wärmen. Wie an einer Wärmflasche. Dafür sorgen jetzt ein Pullover und beim Schlafen eine Wärmelampe.

(Bild: Animalpress) Einmal lachen, bitte. Dieser Schnappschuss wurde am Strand von Lincolnshire (Großbritannien) aufgenommen. Es ist Paarungszeit. Die Saison scheint für dieses lachende Kegelrobbenmännchen recht erfreulich verlaufen zu sein. Es sei ihm gegönnt.

(Bild: Michaela Vondruska) Von wegen "No kangaroos in Austria"! Was hat Australien, das Österreich nicht hat? Kängurus - so sagt man. Stimmt nicht! Gibt es hier auch. "Heute"-Leserin Michaela Vondruska hat sie in Bad Vöslau (Harzberg, Niederösterreich) besucht.

(Bild: Animalpress) Wildschwein Cheesecake badet im Glück. Das Wasserschwein-Weibchen hatte einen harten Start ins Leben. Heute lebt sie gemeinsam mit anderen geretteten Tieren auf eineme Gnadenhof in den USA - "Rocky Ridge Refuge".

(Bild: Foto: Animal Spirit) Der Tierschutzverein Animal Spirit hat drei Gnadenhöfe in Österreich. Hier dürfen gerettete Nutztiere wie Ziegen, Esel, Schweine, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Ponys, Lamas oder Straßenhunde bzw. Straßenkatzen in aller Ruhe alt werden. Sie wurden alle vor dem Schlachter gerettet und leben hier wie eine große Familie zusammen.

(Bild: Alex Acaris) Das ist das erste Wienfluss-Schwanenbaby des Jahres. "Heute"-Leser Alex hat das flauschige Küken kurz nach dem Schlüpfen fotografiert. Acht Eier brüten noch.

(Bild: Animalpress) Das heutige Tierfoto des Tages kommt aus Japan. Wie der Fotograf dieses Foto hinbekommen hat? Mit einem Federspiel und viel Geduld. ;-)

(Bild: Animalpress, Jeffrey Van Daele / Caters News) Bussi auf's Aug So bedankt sich eine Babyeule aus Belgien bei ihrer Mutter für das gute Frühstück. #herzig

(Bild: Animalpress) Wolfshund und Fuchs sind ziemlich beste Freunde Nayeli, die Wolfshündin und Freya, die Fuchsdame - das wohl süßeste Freundschaftsduo, seit es Schokolade gibt.

(Bild: Animalpress) Rettungsstation nimmt sechs Flughundbabys auf Eng gewickelt liegen hier sechs Flughundbabys in der Babystation des Tolga-Flughund-Waisenhauses.