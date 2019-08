Diese Igelbabys werden jetzt per Hand aufgezogen

Die Knirpse sind erst ein paar Tage alt, die Augen noch zu. Der Mutter muss etwas zugestoßen sein. Jetzt kümmert sich die Pfotenhilfe um die Babys.

"Die Babys haben laut geschrien und von der Mutter war weit und breit keine Spur."

Wildtierbabys nie einfach mitnehmen oder angreifen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Pfotenhilfe-Chefin zieht Igelbabys mit Fläschchen auf

"Sie haben sofort gierig alle Fläschchen leer getrunken vor lauter Hunger"

Mittwochnachmittag entdecken spielende Kinder am Waldrand in Lohnsburg (Oberösterreich) ein Igelnest. Darin liegen acht kleine Igelbabys, die nach ihrer Mutter rufen. Sie können erst ein paar Tage als sein. Ihre Augen sind noch geschlossen. Von ihrer Mutter fehlt jede Spur., so Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe.Mehrere Stunden wartete man in Absprache mit der Wildtierhotline aus sicherer Entfernung ab, ob die Mutter zu ihren hungrigen Jungen zurückkehrt. Generell gilt: Mutterlose Tierbabys darf man nie einfach mitnehmen. Das Muttertier könnte gerade auf Nahrungssuche oder Ähnlichem sein. Bitte immer zuerst einen Tier-Experten kontaktieren, bevor man ein Wildtier angreift oder "retten" will.Die Mutter der Igel kam jedoch nicht zurück. Die Babys wurden immer hungriger, ihre Schreie immer lauter. Ihrer Mama muss etwas zugestoßen sein, ist Sich Johanna Stadler sicher und beschließt die Babys in ihre Obhut zu nehmen. Sie kümmert sich nun höchstpersönlich um die kleinen Igel., so Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe.Mithilfe von Wärmeflaschen hält die Tierschützerin die Igelbabys warm. Der Tierschutzhof nimmt jedes Jahr hunderte verwaiste und verletzte Wildtiere auf, darunter auch hunderte Igel, die auf dem Tierschutzhof überwintern. "Die Igelbabys sind in erfahrenen Händen", so Johanna Stadler. (mp)