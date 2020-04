8 unmissverständliche Signale, dass deiner Katze fad ist

Die Katze hat keinen Appetit Es kann aber auch genau das Gegenteil eintreten. In vielen Fällen kommt es zu einem Gewichtsverlust. Die Katze ist so gelangweilt von der Eintönigkeit ihres Daseins, dass sie nicht einmal mehr Lust verspürt zu essen.

Die Katze schläft fast nur mehr Für Katzen ist es nichts Ungewöhnliches viel zu schlafen. Sie gehören immerhin zu den Tieren, die am meisten Zeit mit Schlaf verbringen. Wenn die Katze jedoch nichts anderes tut als am Sofa herumzulungern, dann braucht sie dringend Abwechslung.

Die Katze widmet sich nur der Körperhygiene Wenn sich die Katze exzessiv putzt, bedeutet das auch einen Mangel an Aktivitäten. Man sollte dann dringend darauf achten in ihrem Umfeld etwas so umzugestalten, dass ihr mehr Beschäftigungsmöglichkeiten bleiben.

(Bild: iStock)

Die Katze kratzt an Gegenständen Wenn Katzen überall ihre Krallen wetzn, etwa am Sofa oder am Vorhang, dann machen sie das ebenfalls, um Aufmerksamkeit (wenn auch negative in Form von Schimpfen) zu erhalten.