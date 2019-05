Tigerkatze vermisst; haben Sie Amy gesehen?

Katze "Amy klettert gerne in Autos und könnte mit jemandem mitgefahren sein", so die besorgte Katzenmama. Hinweise bitte an: tiere@heute.at.









Sollten Sie die Katze gesehen oder gar unabsichtlich mitgenommen haben, schicken Sie bitte ein Mail an: tiere@heute.at.



Gechippt, sterilisiert, normalerweise zutraulich



Amy lebt eigentlich in Neuhofen im Innkreis (OÖ). Die Tigerkatze ist eine Freigängerin, 10 Jahre alt, gechippt und sterilisiert. In der Gegend könnte sie in ein Auto geklettert und



unabsichtlich als blinder Passagier mitgefahren sein, vermutet Katzenmama Victoria. Wäre jedenfalls nicht das erste Mal.



"Sie klettert gerne in Autos. Wenn das Fenster einen Spalt offen ist. Das letzte Mal ist sie in das Auto meiner Schwägerin gekraxelt. Die hat sie dann wieder nach Hause gebracht" , so Victoria. (mp)



Katzenmama Victoria R. ist krank vor Sorge. Seit 1.5.2019 ist ihre 10-jährige Tigerkatze Amy verschwunden. Bisher gibt es keine Sichtungen – weder von Nachbarn noch in diversen Facebook-Gruppen. Darum wendet sich Victoria an die "Heute"-Community.Amy lebt eigentlich in Neuhofen im Innkreis (OÖ). Die Tigerkatze ist eine Freigängerin, 10 Jahre alt, gechippt und sterilisiert. In der Gegend könnte sie in ein Auto geklettert undunabsichtlich als blinder Passagier mitgefahren sein, vermutet Katzenmama Victoria. Wäre jedenfalls nicht das erste Mal., so Victoria. (mp)