Kleine Berta wird jetzt mit der Hand aufgezogen

Wildschwein-Baby wurde alleine auf der Straße gefunden. Das Wildschwein ist erst ein paar Tage alt.

"Das kleine Schweinchen schrie herzzerreißend nach seiner Mutter. "

Noch nicht über den Berg

Ersatz-Papa kümmert sich Tag und Nacht um Berta

"Ihr ist schon jetzt ein Plätzchen in einem Wildtierpark sicher,"

Dieser kleine Frischling hatte Glück im Unglück. Wie es aus dem Wiener Tierschutzverein heißt, wurde das erst ein paar Tage alt Wildschwein-Jungtier ganz alleine in Baden (Niederösterreich) gefunden. Es irrte schreiend auf der Straße umher. Aufmerksame Passanten riefen Hilfe., heißt es aus dem WTV (Wiener Tierschutzverein).Die Finder warteten zunächst eine Stunde in sicherer Entfernung ab, ob sich das Muttertier noch nähert. Leider ohne Erfolg. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdaufseher wurde Berta, wie das junge Mädchen jetzt heißt, zur Erstversorgung an die Wildtierhilfe Oggau übergeben.Anschließend ging es in die Obhut des Wiener Tierschutzvereins, wo die kleine Berta nun Tag und Nacht liebevoll versorgt wird. "Über den Berg ist Berta zwar noch nicht", wie es aus dem WTV heißt, aber "die ganz kritische Phase" habe das Jungtier schon überstanden.Der Frischling wird nun per Hand im Wiener Tierschutzverein aufgezogen. Die kleine Berta muss, weil sie noch so jung ist, alle zwei Stunden mit einem speziellen Milchersatz gefüttert werden. Darum begleitet das Jungtier seinen neuen "Ersatz-Papa", ein WTV-Mitarbeiter, nach Dienstschluss derzeit immer mit nach Hause.Langsam aber sicher nehme das kleine Wildschwein feste Nahrung zu sich und lege auch an Gewicht zu. Ausgewildert kann Berta aufgrund der Handaufzucht allerdings nicht mehr werden. Eine Lebensplatz hat sich dennoch schon gefunden., freut sich der Wiener Tierschutzverein. Dort kann das Wildschwein später ein Leben unter Artgenossen führen.